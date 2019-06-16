İdlib'de gözlem noktasına saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 9 numaralı gözlem noktasına havan toplarıyla saldırı yapıldığını açıkladı. Saldırıya ağır silahlarla karşılık verildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına top/havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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