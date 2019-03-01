Dünya İdlibde lokantaya saldırı 7 ölü
ORTADOĞU

İdlib'de lokantaya saldırı: 7 ölü

Suriye'nin İdlib ilinde bir lokantada düzenlenen intihar saldırısında en az 7 sivil yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir lokantaya düzenlenen intihar saldırısında en az 7 sivil hayatını kaybetti.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de bir lokantaya akşam saatlerinde intihar bombacısının saldırı düzenlediğini söyledi.

Hac Yusuf, "İntihar saldırısında en az 7 sivil yaşamını yitirirdi. Onlarca kişi yaralandı." dedi.

Sivil Savunma ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına devam ederken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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