Dünya İdlibdeki bombardımandan tekerlekli sandalyesiyle kaçtı 35 kediden sadece birini yanına alabildi
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"Kedilerin annesi" İdlib'deki bombardımandan tekerlekli sandalyesiyle kaçtı!

İdlib'deki bombardımandan tekerlekli sandalyesiyle kaçtı: 35 kediden sadece birini yanına alabildi

Suriye'nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan 60 yaşındaki İbtisam Said, yoğun bombardıman nedeniyle ilçeden ayrılmak zorunda kalırken, baktığı 35 kediden sadece birini yanında götürebildi.

Haber Merkezi AA
Said, baktığı 35 kediden sadece birini yanına alabildi.
Said, baktığı 35 kediden sadece birini yanına alabildi.

İdlib'in güney kırsalındaki Maarratünnuman ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Said, Esed rejimi ve destekçilerinin ilçeye düzenlediği bir saldırıda yaralanarak, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

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Said, Esed rejimi ve Rusya'nın yoğun bombardımanın ardından, ilçedeki diğer siviller gibi göç etmek zorunda kaldı.

Bir oğlunu kaybetti diğer oğlu ise engelli

Saldırıda bir oğlunu kaybeden yaşlı kadının diğer oğlu ise doğuştan engelli. Said, Esed rejimi ve Rusya'nın yoğun bombardımanın ardından, ilçedeki diğer siviller gibi göç etmek zorunda kaldı ancak onlardan farklı bir burukluk yaşadı.

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ilçeye düzenlediği Said, bir saldırıda yaralanarak, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

35 kediden sadece birini yanına alabildi

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin yardımıyla tekerlekli sandalyesiyle ilçeden ayrılan Said, baktığı 35 kediden sadece birini yanına alabildi.

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Yaşlı kadın, yol arkadaşlığı yaptığı kedisini kucağından ayırmazken, geride bıraktığı kedileri için şu açıklamalarda bulundu:

"Bu bombalar beni hem evimden, hem sevdiklerimden hem de kedilerimden etti. Bensiz ne yapacaklarını bilmiyorum. Kendi halimize üzülüyoruz ama onları da unutamıyorum."

Said, "Sesimi bütün dünyaya duyurmak istiyorum. Herkesin durumumuzu bilmesini istiyorum. Gelin ve Beşşar Esed'in yaptığı zulmü görün. O zalim yüzünden perişan olduk" dedi.

Saldırıda bir oğlunu kaybeden yaşlı kadının diğer oğlu ise doğuştan engelli.

'Bize acıyın'

Gözleri dolan yaşlı kadın, "Bizi buradan zorla çıkarıyorlar. Bize destek olun. Hiçbir şeyimiz yok. Sokaklarda saldırılar altında kalıyoruz. Bize acıyın" ifadelerini kullandı.

Said, sokaklarda saldırılar altında kaldıklarını belirtti.

İdlib'deki göç

İdlib'in güneyindeki yerleşimler ve özellikle Marratinnuman ilçesi kırsalı, göç veren bölgelerin başında geliyor.

Rejim güçleri ve Rusya'nın devam eden saldırıları sonucu kaçan sivillerin büyük bir kısmı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki sınıra yakın kamplar ile İdlib'de zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara, Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığınıyor. Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı. Yalnızca geçen ay başından bu yana bölgede yerinden edilenlerin sayısı 205 bini buldu.

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