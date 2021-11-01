İdlib’den Türkiye’ye yardım çağrısı

Esad rejiminin Suriye halkına yönelik saldırıları devam ederken, saldırılarda yaralananların da aralarında bulunduğu İdlib’de yaşayanlar Türkiye’den yardım istedi.

Suriye’nin İdlib kentinde yaşayanlar Türkiye’den gelecek yardımlar için sosyal medya aracılığı ile yardım çağrısı başlattı. "Hastalarımızın tedavisi için yardım edin" hastagi ile başlatılan yardım çağrısında 350 kanser, kalp ameliyatı olmayı bekleyen 400, göz ve sinir hastalıkları tedavisi bekleyen 250, Türkiye’den ilaç tedavisi için bin hastanın yardım beklediği ve çoğunluğunun çocuk olduğu belirtildi.

İdlib’de hastane ve sağlık kuruluşlarının Esad rejimi saldırılarından etkilenip zarar görmesi nedeniyle sağlık ihtiyaçlarının karşılanamadığını belirten Suriyeliler, “Sesiniz ilacımız olacak” ve "Hastalarımızın tedavisi için yardım edin" sloganlarıyla Türkiye’den yardım bekliyor.

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