Dünya İdlibe 51 kilometre
ORTADOĞU

İdlib’e 51 kilometre

Suriye’de rejim güçleri, Rusya ve İran desteğiyle Han Şeyhun’da kontrolü sağladı. Rejimin ilerleyişi nedeniyle 850 bin sivil yaşadıkları bölgeyi terketti. Esed rejiminin İdlib il merkezine uzaklığının ise 51 kilometreye kadar düştüğü belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Han Şeyhun ve TSK Gözlem Noktası'nın konumlarını belirten harita.
Han Şeyhun ve TSK Gözlem Noktası'nın konumlarını belirten harita.

Esed güçleri İdlib’in güneyindeki kritik Han Şeyhun’da İran ve Rusya desteğiyle kontrolü sağladı. Muhaliflerin ilçe merkezinden çekilmeleri nedeniyle çatışmalar Han Şeyhun’un güneyinde yoğunlaştı.

Son 10 günde Han Şeyhun, Kefer Zeyta, Morek, Sukeyk cepheleri 8 yıllık savaşın en şiddetli çatışmalarına sahne olurken, yoğun bombardıman ve Esed rejimi ve müttefiklerinin ilerleyişi nedeni ile 850 bin sivil yaşadığı bölgeyi terk etti. ÖSO bileşeni Vatan Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa Yeni Şafak’a yaptığı değerlendirmede, Esed rejiminin İdlib il merkezine uzaklığının 51 kilometreye kadar düştüğünü ve 26 Nisan 20 Ağustos aralığında kontrol haritasının yüzde 25 oranında değiştiğini anlattı.

BAĞLANTI KESİLDİ

Han Şeyhun’un büyük oranda rejim güçlerinin kontrolüne geçmesi ile Morek’te bulunan 9. Gözlem Noktası’nın da Türkiye ve muhalif bölgelerle kara bağlantısının kesildiğini belirten Naci Mustafa, “Rejim ve destekçileri Han Şeyhun’da muhalif beldelere olduğu kadar Soçi ve Astana mutabakatına saldırdılar. Türk gözlem noktaları varılan anlaşma gereği barışı sağlama adına inşaa edildi. Ancak Esed ve Rusya, Guta, Humus, Dera, Halep, Kuneytra hattında yaptıkları vahşet ve ihlalleri İdlib güneyi ve Hama kırsalında tekrar ederek herhangi bir anlaşma ve barış niyeti taşımadıklarını bir kez daha gösterdiler” dedi.

12 BELDE KUŞATILDI

  • İdlib Yerel Meclis Başkanı Ghassan Hamo ise Han Şeyhun’un düşmesi ile birlikte 12 önemli yerleşim biriminin kuşatma altında kaldığını belirtti. Hamo, “Talhun el Bare, Maar Kebbe, Buveyda, Latamina, Mantar, Lahaya, Morek, Sayyad, Hırbet Murşid, Kefer Zeyta ve Latmin beldelerinin dış dünya ile bağlantısı kesildi. Son saldırı dalgasından önce 350 bin sivil burada yaşıyordu. Bölgeden çıkamayan bazı siviller devam eden bombardımanlar nedeni ile şu an Türk kardeşlerimizin bulunduğu Morek gözlem noktasına sığındılar” diye konuştu.

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