İdlib’in sesiydi

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Hımeymim Üssü’nden havalanan Rus savaş uçakları İdlib’in Han Şeyhun ilçesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Enes Diyab can verdi. Diyab, geçen sene rejim saldırısında ayağından yaralanmış ve tedavisi Türkiye’de yapılmıştı. Diyab’ın İdlib’deki saldırılarda çektiği çok sayıda fotoğraf ve video, dünyanın önde gelen basın yayın organlarınca yayımlanmıştı. “Han Şeyhun’da sadece hayvanlar yaşıyor olmasına rağmen hava ve kara saldırıları durmadı. Rejim ve destekçileri Han Şeyhun’u haritadan silmeye çalışıyor” diyen İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, Enes Diyab’ın rejimin kimyasal silah katliamlarının da görgü tanıklarından biri olduğunu söyledi.

DÜNYA Esed ve Rusya İdlib'e saldırmaya devam ediyor: Ölü sayısı 17 oldu