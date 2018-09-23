Dünya İdlibinyanındayız
ORTADOĞU

İdlib’in yanındayız

Katar'ın başkenti Doha'da, Suriye'nin İdlib kentiyle dayanışma gösterisi düzenlendi. Doha'daki Suriye okulunda, İdlib'teki Suriyelilerle dayanışma amacıyla düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Göstericiler Türkiye'ye teşekkür ederek, destek sloganları attı.
Göstericiler Türkiye'ye teşekkür ederek, destek sloganları attı.

Suriyelilerin de yer aldığı gösteride, İdlib'in her türlü saldırıdan korunması için harekete geçilmesi istendi. Göstericiler, Suriye halkına yönelik onur verici tutumundan dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, destek sloganları attı.

DEVRİM HALA DEVAM EDİYOR

Gösteride konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonunun (SMDK) Doha Büyükelçisi Nizar el-Hiraki, "Devrim hala devam ediyor. Biz 'Suriye'nin özgürleri' olarak İdlib'in onurlu halkının yanındayız." dedi. Hiraki, Arap ve İslam dünyasına, İdlib'in katliamlardan korunması için harekete geçmesi çağrısında da bulundu.

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