İhanete karşı çıkın: Filistinli gruplardan Arap ve İslam dünyasına çağrı

Filistinli gruplar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varmasına tepki göstererek Arap ve İslam dünyası halklarından Filistin davasına ihanet anlamına gelen anlaşmaya karşı çıkmalarını istedi.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sonrasında Bahreyn’in İsrail ile normalleşmesine tepki gösteren Filistin’deki siyasi hareketlerin temsilcileri, Arap ve İslam ülkelerindeki halkları söz konusu gelişmelere karşı harekete geçmeye çağırdı. Filistin Demokratik Birliği (Fida) Yürütme Kurulu Üyesi Salih Rafet, “Bahreyn halkının ve sivil toplum örgütlerinin bu açıklamayı protesto ederek Bahreyn hükümetinin anlaşmadan çekilmesi için baskı uygulamasını” talep etti.

Bahreyn Kralı Hamed

ARAP BİRLİĞİ VE İİT HAREKETE GEÇSİN

Merkezi Ürdün’de bulunan Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Arap Parlamenterler Birliği, Arap Parlamentosu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkeler Parlamentolar Birliğinin yanısıra Arap ve İslam ülkelerindeki parlamentolara “anlaşmayı kınama ve Bahreyn’in anlaşmadan derhal çekilmesini isteme” çağrısı yapıldı.

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MÜCADELE ZAMANI

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Er-Rucub, Filistin radyosuna yaptığı açıklamada, halkların, Müslümanların ve Arapların meselesine yapılan ihanetle mücadelede harekete geçeceğini ümit ettiğini belirtti. FKÖ’ye bağlı Lübnan’daki gruplar da Arap halklarından Filistin’i müdafaa için harekete geçmelerini isteyerek, “Arap ve Müslüman halklarının ayağa kalkıp Filistin meselesini savunmasının ve İsrail’le normalleşme çalışmalarıyla mücadele etmesinin zamanının geldiğini” vurguladı.

15 EYLÜL ÖFKE GÜNÜ

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Muhammed bin Zayed

Halk Direnişi Birleşik Filistin Komutanlığı, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmasına karşı gelecek salı (15 Eylül) gününün “Öfke Günü” yapılması çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, gelecek salı gününün “Halkın reddi günü” ilan edildiği, ülke çapında Filistin bayraklarının asılacağı belirtildi.

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Kudüs ve Aksa’yı müdafaa çağrısı

Mescid-i Aksa

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı müdafaa için strateji geliştirilmesi çağrısı yaptı. Gazze’deki Filistinli Gazeteciler Forumu’nun düzenlediği sanal toplantıya katılan Sabri, “Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı İsrail işgaline karşı müdafaa etmek için ortak bir strateji geliştirmek zorundayız” dedi. Tüm Müslümanların yaş ve sayı sınırlaması olmaksızın Mescid-i Aksa’da namaz kılma hakkı olduğunu belirten Sabri, Arap ve İslam dünyasının liderlerine, Kudüs halkına uygulanan uzaklaştırma politikasından vazgeçmesi için İsrail’e baskı yapma çağrısında bulundu. Sabri, İsrail’in Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma politikasının yasa dışı, ibadet özgürlüğüne aykırı ve haksız bir politika olduğunu vurguladı.

Bahreyn halkından protesto

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ardından Bahreyn’de İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardığını ilan etmesi ülkede protestoalra neden oldu. Bahreyn’de halk Bahreyn ve BAE yönetimleri tarafından İsrail ile yapılan anlaşmaları protesto etti. Sokaklara dökülen yüzlerce gösterici, anlaşmaya tepki göstererek, “Canımız kanımız sana feda ey Filistin”, “Filistin ve Mescid-i Aksa’ya özgürlük”, “Yöneticiler bizi temsil etmiyor” ve “Anlaşmayı kabul etmiyoruz İsrail işgalci bir ülke” sloganları attı.