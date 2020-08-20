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Dünya Hadsiz haddini aşıyor Mescid-i Aksadaki BAE-İsrail protestosu sonrası açık tehdit
ORTADOĞU

Hadsiz haddini aşıyor: Mescid-i Aksa’daki BAE-İsrail protestosu sonrası açık tehdit

Filistin yönetiminin, BAE-İsrail “normalleşme” anlaşmasına gösterdiği haklı ve sert tepki Suudi Arabistan’ı rahatsız etti. Riyad’ın, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in “Hain” yazılı posterinin Mescid-i Aksa’da yakılmasının ardından Filiastin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı tehdit ettiği ortaya çıktı. Suud yöneti minin Abbas’a “BAE ve İsrail anlaşmasına aşırı tepki göstermekten kaçınının yoksa size zararı dokunur.” mesajı gönderdiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammet Bin Selman
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammet Bin Selman

13 Ağustos günü Washington’da ilan edilen Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail “normalleşme” anlaşmasına Filistin’den yükselen sert tepki ve gösteriler sonrasında Suudi Arabistan’da endişeye neden olduğu ortaya çıktı. Özellikle Filistin’e ihanet diye nitelenen anlaşmanın Kudüs’te Mescid-i Aksa’da BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in posterlerinin yakılarak protesto edilmesi Riyad’da alarm zillerinin çalmasına sebep oldu. İsrail N12 haber kanalının bildirdiğine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından fiilen yönetilen Suudi Arabistan’ın, protestoların hemen ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a “Anlaşmaya karşı aşırı reaksiyon vermekten kaçınmasına” ilişkin tehdit mesajı gönderdiği belirtildi. Bilindiği üzere Filistin, anlaşma sonrasında Abu Dabi Büyükelçisini süresiz geri çekmişti.

Filistin, tepki olarak Abu Dabi elçisini çekmiş, Zayed’in “Hain” yazılı pankartları da Mescid-i Aksa’da yakılmıştı.

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SİZE ZARARI DOKUNUR MESAJI

Riyad’ın Mahmud Abbas’a el altından gönderdiği mesajda, “BAE ve İsrail anlaşmasına aşırı tepki göstermekten kaçının yoksa sizin davanıza zararı dokunur” mesajı gönderdiği belirtildi. Ürdün’den de benzer bir mesajın Filistin yönetimine iletildiği belirtildi.

ARAP BİRLİĞİ’NE ÜYELİĞİ DONDURACAKTI

  • Tehdit mesajının, Filistin yönetiminin “İhanet anlaşmasına” karşı atılacak adımların konuşulacağı toplantı öncesinde iletildiği belirtildi. Ramallah’taki toplantıda tartışılan adımlar arasında Filistin’in Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı’ndaki üyeliklerinin dondurulması seçeneğinin bulunduğu belirtildi.

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HAİN PANKARTI KORKUTTU

Haberde, Suud yönetiminin özellikle Mescid-i Aksa’daki gösteride BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in fotoğrafının bulunduğu “Hain” yazılı pankartın yakılmasından rahatsız olduğu ve Aksa’da benzeri gösterilerin yapılmamasına ilişkin uyarının da Filistin yönetimine ilettiği kaydedildi. Ürdün’ün de Mahmud Abbas’ı, Aksa’da benzer gösterilerden uzak durulması yönünde telkinde bulunduğu belirtildi.

Katar’a izin yok İsrail’e var

Öte yandan Suudi Arabistan yönetiminin, Tel-Aviv ile Abu Dabi-Dubai arasında uçuşlara hazırlanan İsrail havayollarına, kendi hava sahasını kullanmasına onay verdiği belirtiliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hafta başında Suudi Arabistan hava sahası üzerinden Tel Aviv’i Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bağlayacak doğrudan uçuşlar için çalıştıklarını söylemişti. Riyad’ın bu onayı vermeye çok yakın olduğu belirtildi. Bilindiği üzere, Haziran 2017’den beri bir başka Körfez ülkesi Katar’a ambargo uygulayan Riyad yönetimi, Katar’a uçakların Suud hava sahasını kullanmasına izin vermiyor.

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Abbas: BAE darbe yaptı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin meselesi adına konuşma yetkisinin sadece Filistinlilere ait olduğunu söyledi. Abbas, “BAE’yi büyük bir başarı kaydetmiş ve ilhak meselesine karşı çıkmış gibi göstermeye çalıştılar. Filistin meselesi sanki sadece ilhaktan ibaret. Bu bir aldatmacadır ve kabul edilemez. Bunu, Filistin meselesine vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz” dedi.

Normalleşme kurbanı

  • Sudan’da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haydar Bedevi, “İsrail ile ilişkilerin normalleşeceğine” ilişkin sözleri sonrası görevinden alındı. Mahalli basındaki haberlere göre, Sözcü Bedevi’nin görevinden uzaklaştırılarak başka bir birimde çalışmasına karar verildi. Sudan Dışişleri Bakanlığı, bakanlığın Sudan ve İsrail arasındaki ilişkilere dair bir meseleyi hiç tartışmadığını ve sözcüye bu konuya ilişkin bir açıklama yapma talimatı da vermediğini belirtmişti.

BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
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BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık.
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