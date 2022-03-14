Dünya İHH, Ramazanda 2 buçuk milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor
AFRİKA ORTADOĞU AVRUPA ASYA

İHH, Ramazan’da 2 buçuk milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

30 yıldır dünyanın farklı coğrafyalarında Ramazan çalışmaları yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl da “Ramazan’ı Yaşat” sloganıyla Türkiye dâhil 57 ülkede yardım faaliyetlerinde bulunacak. İHH; bağışçıların zekât, sadaka, fitre ve bağışlarını; savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki yaklaşık 2,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İHH, Ramazan’da 2 buçuk milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor
İHH

“Ramazan’ı Yaşat” sloganı ile çalışmalarını gerçekleştirecek olan İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, ulaştıkları bölgelerde ihtiyaç sahiplerinin, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çalacak, Ramazan yardımları götürecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olunacak, yetimlere bayramlık giysiler hediye edilecek, kumanyalar dağıtılacak, iftar sofraları kurulacak ve yetimler için nakdi yardımlarda bulunulacak. İHH’nın tüm bu yardımlarından Türkiye’de ve dünyada toplamda yaklaşık 2,5 milyon kişinin istifade etmesi hedefleniyor.

Gıda kolileri 81 şehre doğru yola çıktı

Bu Ramazan’da yaklaşık 140 bin kişinin hayırseverlerin fitre ve zekat bağışlarından İHH aracılığıyla faydalanması planlanıyor. 400 TL olarak belirlenen kumanya paketlerinin Türkiye’de ve yurt dışında toplamda 300 bine yakın ihtiyaç sahibine ulaştırılması amaçlanıyor. Geçen sene olduğu gibi dağıtımlarda öncelenen Türkiye’deki gıda kolileri, 65 TIR’la 81 şehre doğru yola çıktı.

İftariyelikler ikram edilecek

Bağışçılar, yurt dışında kurulacak olan iftar sofralarına 50 TL katkıda bulunarak bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. Suriye’nin çeşitli bölgelerinde ve kamplarda da yine iftariyelik ikramlarında bulunulacak.

İHH, bu Ramazan ayında da çocukları mutlu edecek çalışmalar planladı. Bu kapsamda, 31 ülkedeki 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edilecek. Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında 200 TL’ye bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek.

Türkiye dâhil 57 ülkede çalışma yapılacak

İHH, bu Ramazan ayında, Türkiye dâhil 57 ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak. Türkiye dışında savaş ve kriz bölgeleri ağırlıklı olmak üzere şu coğrafyalarda faaliyet yürütülmesi planlandı:

Orta Asya, Doğu Asya ve Kafkasya: Azerbaycan, Gürcistan, Afganistan, Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan, Tacikistan ve Ukrayna. (Kırım)

Balkanlar: Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Romanya, Karadağ ve Sırbistan. (Sancak ve Preşova)

Güney Amerika: Kolombiya.

Afrika: Çad, Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Moritanya, Burundi, Etiyopya, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Uganda, Cibuti, Kamerun, Güney Afrika, Mozambik, Gine ve Zimbabwe.

Ortadoğu: Yemen, Filistin, Irak, Lübnan, Ürdün, Suriye, Libya, Tunus ve İran.

Güney Asya: Bangladeş, Myanmar (Arakan), Pakistan, Endonezya, Tayland (Patani), Nepal, Sri Lanka ve Moro.

Orta Avrupa ve Doğu Avrupa: Moldova ve Macaristan.

Geçen sene neler yapıldı?

- İHH, 2021 yılı Ramazan çalışmaları kapsamında, Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra, 56 ülkede 2 milyon 700 bin kişiye ulaştı.

-151 bin 673 ihtiyaç sahibine zekat, fitre ve fidye ulaştırıldı.

-303 bin 288 kumanya paketi dağıtıldı.

-1 milyon 79 bin 640 kişi bu kumanyalardan faydalandı.

-296 bin 234 kişiye iftar yemeği verildi.

-140 bin 209 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

- Türkiye genelinde 23 bin 165 aileye gıda kartı dağıtımı gerçekleştirildi. Suriye’deki mağdurlara ise ise 41 bin 767 adet hijyen paketi ulaştırıldı.

Destek olmak için

Hayırseverler, Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Müslümanlar için zekâtlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını bağışlayarak İHH’nın Ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabilirler.

Bağışçılar;

-FITRE yazıp 4072’ye SMS göndererek 50 TL,

-IFTAR, KUMANYA ya da BAYRAMLIK kelimelerinden birini yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL katkıda bulunabilirler.

Ayrıca, daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyen hayırseverler, İHH’nın banka hesaplarından, internet sitesinden online olarak ve en yakın İHH temsilciliğine başvurarak yardımda bulunabilecek.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye’de yeni bir şehir kuruyor
DÜNYA
İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye’de yeni bir şehir kuruyor

İHH bu kış da ihtiyaç sahiplerini ısıtacak: Suriyelilere 1500 TIR dolusu yardım
FOTOĞRAF 6
Title
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH, Suriye'de maddi imkansızlıklar sebebiyle bot, mont, battaniye, soba ve kömüre ulaşamayan yüz binlerce aileyi dondurucu soğuklara karşı yalnız bırakmayacak.<br><br>
Title
Bugüne kadar Suriye'ye binlerce tır insani yardım malzemesi gönderen İHH, bu yıl kış kampanyası kapsamında bölgeye 1500 tır göndermeyi hedefliyor. Kampanyayı 1 Kasım'da, \"Kış Kapıda, Yalnız Bırakma\" sloganıyla başlatan İHH, bir dizi etkinlik düzenleyecek.<br><br>
Title
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde yapılacak ilk etkinlikte, İstanbul'dan 50, Anadolu'dan ise 100 insani yardım tırı bölgeye uğurlanacak. Yardımların bölgeye ulaşmasının ardından Suriye'nin çeşitli bölgelerinde dağınık halde bulunan 73 farklı kampta, İdlib, Azez, Cerablus ve El-Bab'da dağıtımlar gerçekleştirecek. Yardımlardan aylık olarak yaklaşık 85 bin kişi istifade edecek.<br><br>
Title
İHH'nın açıkladığı acil ihtiyaç listesinde, un, kömür, soba, gıda kolisi, hijyen malzemeleri, sünger yatak, battaniye, çocuk giyim ve halı gibi yardım malzemeleri bulunuyor.<br><br>
Title
Hayırseverler, \"KIS\" yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek kampanyaya 5 lira destekte bulunabiliyor. Ayrıca, İHH’nın internet sitesinden çevrim içi bağış yolu ile ya da banka hesap numaralarına açıklama kısmına \"SURIYE KIS\" yazarak yardım edilebiliyor.<br><br>
Title
İHH, geçen yıl kampanya kapsamında 1117 insani yardım tırını bölgeye göndermişti. ​​​​​​​<br><br>
İHH bu kış da ihtiyaç sahiplerini ısıtacak: Suriyelilere 1500 TIR dolusu yardım
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için 1500 insani yardım tırı ulaştırmayı hedefliyor.


TOGG 6ncı sırada yer aldı

TOGG 6'ncı sırada yer aldı

İki bin 300 katılımcı arasından aday olarak gösterilmişti.
Savaşın simgelerindendi

Savaşın simgelerindendi

​Hastane saldırısında yaralanan kadın bebeğiyle hayatını kaybetti.
Seçim barajı için yüzde 7 teklifi

​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, açıklamalarda bulundu.

​Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başladı.
Öğrencilere burs desteği başlıyor

Öğrencilere burs desteği başlıyor

​Türkiye'ye model olabilecek bir projeye daha imza attı.

Çeçen lider Kadirov Ukrayna'da olduğunu açıkladı

Altı sahada<br>petrol arayacak

Altı sahada
petrol arayacak

​TPAO'nun Mersin için beklediği ruhsatlar çıktı.

İstanbul'da turuncu alarm kalktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.