​İhvan üyeleri serbest bırakılacak iddiası

Mısır yargısı, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye kentinde, onlarca Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi tutuklunun serbest bırakılması yönünde karar aldı. İhvan üyelerinden adını vermek istemeyen güvenilir kaynaklardan verilen bilgide, söz konusu tutukluların henüz serbest bırakılmadığı, yeniden başka davalardan dolayı tutukluluklarının devamı yönünde ikinci bir kararın alınabileceği ya da tamamen serbest bırakılabilecekleri, durumun yakında netleşeceği belirtildi.
- Konuyla ilgili Mısır resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı. Mısır yönetiminin, ülkedeki askeri darbenin ardından Aralık 2013’te İhvan’ı yasaklı ve terörist örgüt olarak ilan ettiği biliniyor.