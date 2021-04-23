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Dünya İhvan üyeleri serbest bırakılacak iddiası
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​İhvan üyeleri serbest bırakılacak iddiası

İhvan üyeleri serbest bırakılacak iddiası

Mısır yargısı, İskenderiye kentinde onlarca İhvan üyesi tutuklunun serbest bırakılması yönünde karar aldı. Ancak devam eden başka davaları nedeniyle henüz tahliye edilmeyen tutukluların durumu yakında netleşecek. 2013’te Cumhurbaşkanı Mursi’yi deviren cunta yönetimi İhvan’ı “terör örgütü” ilan etmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İhvan üyeleri serbest bırakılacak iddiası
Fotoğraf: Arşiv

Mısır yargısı, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye kentinde, onlarca Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi tutuklunun serbest bırakılması yönünde karar aldı. İhvan üyelerinden adını vermek istemeyen güvenilir kaynaklardan verilen bilgide, söz konusu tutukluların henüz serbest bırakılmadığı, yeniden başka davalardan dolayı tutukluluklarının devamı yönünde ikinci bir kararın alınabileceği ya da tamamen serbest bırakılabilecekleri, durumun yakında netleşeceği belirtildi.

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  • Konuyla ilgili Mısır resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı. Mısır yönetiminin, ülkedeki askeri darbenin ardından Aralık 2013’te İhvan’ı yasaklı ve terörist örgüt olarak ilan ettiği biliniyor.

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