​İhvan üyeleri serbest bırakılacak iddiası

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Darbe imalı bildiri soruşturmasında ifadesi alınan emekli amiraller Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

Emekli 104 amiral, Montrö Bildirisi ve Kanal İstanbul üzerinden hükümeti hedef alarak darbe imalı bir bildiriye imza atmıştı. Söz konusu bildiriye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da ifadesi alınan beş emekli ve bir general amiral, 'bulunduğu ili terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkmama' kararı ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.