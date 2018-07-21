Dünya İhvandan İsrailde sert tepki
ORTADOĞU

İhvan'dan İsrail'de sert tepki

İhvan'dan İsrail'de sert tepki

Müslüman Kardeşler Teşkilatı, Yahudi ulus devlet yasasının Filistin meselesinin tasfiyesi olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), İsrail meclisinin onayladığı "Yahudi ulus devlet" yasasının, Filistin meselesinin tasfiyesi olduğunu bildirdi.

İhvan tarafından yapılan yazılı açıklamada, yasanın, İsrail'in ırkçılığını en kötü şekilde ortaya koyduğu ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından sonra Filistin meselesinin tasfiyesini amaçlayan tehlikeli bir adım olduğu ifade edildi.

Yasanın, Filistinlileri evlerine dönüş hakkından mahrum bıraktığı ve onları yabancı uyruklu kişilere dönüştürdüğüne işaret edilen açıklamada, bu saldırgan politikaların Filistin halkının birlik olmasını ve halkın haklarını koruyacak strateji üzerinde uzlaşılmasını gerektirdiği vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ile AB'ye uluslararası kararlara saygı gösterilmesi için harekete geçme, Arap ve İslam halklarına ise Filistin halkının mücadelesini destekleme çağrısı yapıldı.

Yahudi ulus devlet yasası ne getiriyor?

İsrail meclisinde çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği belirtiliyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

  • "Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Yasada "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." denilerek, Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelinmiş olduğu dile getiriliyor.

İsrail, dünyanın değişik bölgelerindeki Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ederken 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkı tanımayı ise reddediyor.

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