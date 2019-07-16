Dünya İhvan-ı Muslimîn liderleri, dönemleri, etkileri
ORTADOĞU

​İhvân-ı Muslimîn liderleri, dönemleri, etkileri

İhvân-ı Muslimîn liderleri, dönemleri, etkileri

Müslüman Kardeşler Teşkilâtı (Arapça adıyla: İhvân-ı Muslimîn, ya da kısaca: İhvân), 1928 yılının mart ayında, henüz 22 yaşında bir öğretmen olan Hasan el Bennâ tarafından kuruldu. İngiltere’nin Mısır’daki siyasî, ekonomik ve kültürel nüfûzuna bir tepki olarak doğan hareket, ilk kez, nüfusunun ciddi bir kesimini işçilerin oluşturduğu İsmâiliyye kentinde teşkilâtlanmaya başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İhvân-ı Muslimîn liderleri.
​İhvân-ı Muslimîn liderleri.

İhvân’ın, başlangıç aşamasında iki temel hedefi vardı: 1) İslâm’ın her boyutuyla yeniden canlandırılması ve toplum kesimlerinde yaşanır hale getirilmesi, 2) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma yoluyla, Mısırlıların karşı karşıya bulunduğu ekonomik ve sosyal problemlerin hafifletilmesi.Hasan Bennâ ve bir grup arkadaşının büyük bir şevkle gerçekleştirmeye giriştiği bu hedefler, o dönemde öylesine acil ihtiyaçlara karşılık gelmişti ki, hareketin kitlelerce benimsenmesi de uzun sürmedi. Kuruluşunun üzerinden henüz dört yıl geçtikten sonra, 1932’de İhvân, genel merkezini başkent Kahire’ye taşımış, Mısır’ın en örgütlü ve yaygın muhalefet hareketi haline gelmişti.

Mecra, İhvân-ı Muslimîn liderleri, dönemleri, etkilerini derledi. Haberin tamamını okumak için tıklayınız

Tek tek imha edildi

Tek tek imha edildi

​Bakanlık operasyondan son fotoğrafları paylaştı.
Resmen siyasi sabotaj

Resmen siyasi sabotaj

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaoğlu'na 15 Temmuz tepkisi.
Oruç Reis de Akdenize gidiyor

Oruç Reis de Akdeniz'e gidiyor

Doğu Akdeniz'e gidecek 4'üncü gemimiz belli oldu.
10 Türk kaçırıldı

10 Türk kaçırıldı

​Nijerya'da Türkiye bandıralı gemiye silahlı baskın.
İhvân-ı Muslimîn liderleri

İhvân-ı Muslimîn liderleri

​Mecra, Müslüman Kardeşlerin liderleri, dönemleri, etkilerini geniş kapsamlı ele aldı.
12'inci uçak da indi

12'inci uçak da indi

​S-400 füze sisteminin sevkiyatında 5. güne girildi.
4 yıl sonra geliyorlar

4 yıl sonra geliyorlar

Çinli heyetle görüşmek isteyenlere başvuru çağrısı
Tüm zamanların <br>rekoru kırıldı

Tüm zamanların
rekoru kırıldı

Sınırda kuyruğun ucu bucağı görünmüyor.

Ciddiye almaya gerek yok

Ciddiye almaya gerek yok

​Bakan Çavuşoğlu AB'nin yaptırım kararını değerlendirdi.
İçindeki 60 bin lirayla yandı

İçindeki 60 bin lirayla yandı

Lüks araç küle dönerken sahibi gözyaşlarını tutamadı.
Aylık 61 milyon TL

Aylık 61 milyon TL

​Amerika'nın en fazla kazanan CEO'su belli oldu.
35'i yakalandı

35'i yakalandı

​Ankara'da kritik FETÖ operasyonu.
3 ay erken<br>teslim edildi

3 ay erken
teslim edildi

​Türkiye'nin havadan fotoğrafını çekecek.
Cezası onandı

Cezası onandı

15 Temmuz'da köprüdeki hainlerin başındaydı.
Seferberlik başlattılar

Seferberlik başlattılar

​1.2 milyar euro için 9 öncelikli sektör belirlendi.
Mahkeme<br>kararını verdi

Mahkeme
kararını verdi

Hapis cezasına çarptırılan 99 sanığın tahliye talebi reddedildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.