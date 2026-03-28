IKBY Başkanı Barzani'nin konutuna İHA saldırısı

20:1428/03/2026, Cumartesi
AA
Barzani'nin konutuna saldırı anı kameraya yansıdı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok’taki konutuna insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, saldırıyı kınarken, faillerin tespit edilmesi ve gerekli yasal işlemlerin yapılması için ortak bir güvenlik ekibi kurulmasını talimatlandırdı. Sudani ayrıca Irak'ı bölgedeki çatışmalara sürüklemek isteyen yasa dışı, bölgesel veya uluslararası hiçbir tarafa izin vermeyeceğini de vurguladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok’taki konutuna insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Barzani'nin Duhok'taki konutuna İHA ile saldırı düzenlendi.

Sudani'den saldırıya kınama

Saldırının detaylarına dair bilgi verilmeyen açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Barzani'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sudani, görüşmede konutuna yönelik saldırıyı sert bir dille kınarken Barzani'nin ulusal birlik ve tüm Iraklılar arasındaki dayanışmayı güçlendirme yönündeki tutumundan övgüyle söz etti.

Başbakan Sudani ayrıca, olayın tüm yönleriyle araştırılması, faillerin tespit edilmesi ve haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla federal hükümet ile IKBY'ye bağlı güvenlik birimlerinden oluşan ortak bir güvenlik ve teknik ekip kurulması talimatı verdi.

"Irak çatışmalara sürüklenmeyecek"

Irak'ı bölgedeki çatışmalara sürüklemek isteyen yasa dışı, bölgesel veya uluslararası hiçbir tarafa izin vermeyeceğini vurgulayan Sudani, ülkenin egemenliği, güvenliği ve istikrarının korunması için tüm imkanların seferber edileceğini belirtti.



