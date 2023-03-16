IKBY'den düşen helikopterle ilgili açıklama: PKK'lı teröristler çıktı

Dün akşam saatlerinde Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi sınırları içinde yer alan Duhok şehrinin Çemanke kasabasına, Eurocopter AS350 Ecureuil tipi askeri genel maksat helikopteri düştü.

Terör örgütü PKK yanlısı yayın organları, petrol sahasına düşen helikopterin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olduğunu ve içinde rütbeli subayların ve askerlerin olduğunu öne sürdü.

'TSK'ya ait o bölgede helikopter uçuşu yok'

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, terör destekçisi bazı sosyal medya hesaplarındaki "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK'ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti.

Bugün bir açıklamada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden geldi. IKBY, Duhok'ta dün düşen helikopterde bulunanların bir kısmının terör örgütü PKK mensupları olduğunu duyurdu.



