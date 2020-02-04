Dünya IKEAdan başörtülü çalışanına tepki gösteren müşteriye cevap Bir daha gelmeyin
AVRUPA

IKEA başörtülü çalışanını savundu

IKEA'dan başörtülü çalışanına tepki gösteren müşteriye cevap: Bir daha gelmeyin

İsveç merkezli mobilya mağazası IKEA, başörtülü çalışanına tepki gösteren bir müşteriye karşı çalışanını savundu. İnternet üzerinden bir müşterinin yazdığı "Başörtülü bir kasiyerin olması üzücü. Bir daha o mağazaya ayak basmayacağım" mesajına IKEA sosyal medya sorumlusu "Sizin gibilerin mağazamıza gelmemesine üzülmüyoruz" şeklinde cevap verdi.

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IKEA ırkçı müşterisine karşı başörtülü çalışanını savundu.
IKEA ırkçı müşterisine karşı başörtülü çalışanını savundu.

İsveç merkezli mobilya devi IKEA mağazasının, başörtülü bir çalışanını savunması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Geçen hafta, IKEA'nın İsviçre'nin Aubonne kentindeki bir müşteri internet üzerinden yaptığı bir yorumda, "Başörtülü bir kasiyerin olması üzücü. Bir daha o mağazaya ayak basmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine IKEA mağazasının sosyal medya sorumlusu, müşterinin yorumuna yazdığı cevapta, "Şirketimizin değerleri açıktır: Kökeni, dini veya cinsel yönelimi ne olursa olsun herkese saygı ile yaklaşıyoruz. Bir insanı kıyafeti üzerinden yargılamadan önce onu tanımalısınız. Biz ön yargılı davranmadık ve bahsettiğiniz çalışanımız herkes tarafından sevilen ve sayılan biri. Bu yüzden sizin açıkça ayrımcılık yapan yorumunuzu hoş karşılamıyoruz. Böyle fikirlere sahip birinin de mağazamıza gelmemesine üzülmüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Yüzlerce yeni müşteri kazandınız'

Bu olayın sosyal medyaya yansımasıyla mağazanın internetteki yorum kısmına çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajı geldi.

Gelen mesajlardan biri "Başörtülü kasiyeri eleştiren bu kişiye verdiğiniz cevap için teşekkür etmek istedim. Bize hoşgörülü ve açık görüşlü olduğunuzu gösterdiniz. Belki bir müşteri kaybettiniz ama emin olun yüzlerce yeni müşteri kazandınız. Keşke bütün mağazalar IKEA gibi olsaydı, dünyamız çok daha güzel olurdu. Yeniden bravo IKEA!" oldu.

Birçok internet kullanıcısı, mağazanın "hoşgörülü ve ayrımcılığa karşı tutumu" için Google’daki yorum kısmına maksimum notu (5 yıldız) vererek, mağazanın genel notunu yukarıya çıkardı.

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