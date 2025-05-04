İki milyondan fazla kişi katılmıştı: Lady Gaga'nın konserinde bomba paniği

Amerikalı şarkıcı Lady Gaga'nın Brezilya'da düzenlediği konsere yönelik bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada saldırıyı planlayan iki kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin konser sırasında el yapımı patlayıcılar kullanarak saldırı gerçekleştirmek üzere kişileri organize ettiği belirtildi. Öte yandan söz konusu ücretsiz konsere iki milyondan fazla kişinin katıldığı da kaydedildi.
Brezilya polisi, Lady Gaga'nın dün Copacabana Plajı'nda verdiği konsere yönelik bombalı saldırı planlayan 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Lady Gaga'nın dün Breziya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Copacabana Plajı'nda verdiği konsere yönelik bombalı saldırı engellendi.
El yapımı patlayıcılarla saldır girişimi
Brezilya polisi, olayda 2 kişinin gözaltına alındığını belirterek, şüphelilerin konser sırasında el yapımı patlayıcılar kullanarak saldırı gerçekleştirmek üzere kişileri organize ettiğini belirtti. Polis, şüphelilerin sosyal medyada ün kazanmak için söz konusu saldırıyı planladığını ifade etti.
İki milyonun üzerinde katılım
Lady Gaga'nın dün ücretsiz olarak verdiği konsere 2 milyondan fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyor.