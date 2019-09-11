İki öğretmen işsiz kaldı

OKUL YÖNETİMİ REST ÇEKTİ

Kanada'da dini sembollerle öğretmenlik yapmak yasaklandı.

Kanada’nın Quebec eyaletinde haziran ayında çıkarılan ve kamuya ait kurum ve kuruluşlarda çalışanların dini sembol kullanmalarını yasaklayan kanunun ilk mağdurları, Montreal’de öğretmenlik yapan iki Müslüman kadın oldu. Montreal Öğretmenler İttifakı Başkanı Catherine Beauvais-St-Pierre, iki Müslüman öğretmene, "Okul Kurulları"nın "ya başınızı açın ya da işe gelmeyin" dayatmasında bulunduğunu bildirdi.

İPTAL DAVASI SÜRÜYOR

Quebec Eyaleti Eğitim Bakanı Jean-François Roberge ise, “Bu bir sürpriz değil. Kanun kanundur ve bunu uygulayacağız" açıklamasında bulundu. Söz konusu kanun, eyalette iktidarda bulunan sağ eğilimli Avenir Quebec Koalisyon Hükümeti tarafından hazırlanmıştı. Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi'nin, kanunun iptali için Quebec Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak açtığı dava ise devam ediyor.

Quebec Eyalet Meclisi'nde haziran ayında kabul edilen "Bill-21" sayılı dini sembollerin kullanımını yasaklayan kanun, ülke tarihinin en tartışmalı tasarısı olarak nitelendiriliyor. Pek çok Kanadalı da tasarıyı protesto için gösteri düzenlemişti.