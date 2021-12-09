İki ülke ile yeni bir süreç başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan.

Ankara ile Körfez bölgesi arasındaki ilişkiler, yeniden yükselme sürecine girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

KÖRFEZ ÜLKELERİYLE YOĞUN TEMAS GÜNDEMDE

Türkiye'de sıcak karşılama ve misafirperverlik için Erdoğan'a teşekkür eden Al Nahyan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirme fırsatlarına odaklanan verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ankara'da Abu Dabi Veliaht Prensi'ni kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüştü. Ziyaretini değerlendiren Erdoğan, Katar ile iş birliğini sürekli ileriye taşıdıklarını söyledi.

OYNAT 00:59 Şeyh Muhammed bin Zayed Ankara'da Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan Abu Dabi Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı. BiP'te paylaş

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"YENİ AŞAMAYA GEÇİLDİ" YORUMU

Körfez ve Arap coğrafyasıyla ilgili gelişmeleri aktaran El-Kuds gazetesi, "Türkiye ve Körfez: Yeni bir aşama" başlıklı bir yazı yayınladı.

Yazıda, Türkiye ve Körfez ülkeleri üzerinde yenilenme rüzgarlarının estiğinin açık bir biçimde görüldüğüne dikkat çekildi.

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