İki yüzlü kediden acı haber geldi

Tayland’da bir yavru kedi ikiyüzlü olarak dünyaya geldi ve dört gün boyunca hayatta kalmayı başardı. Kediye iki isim verildi. Tung Ngern ve Tung Tong. Kedinin 29 yaşındaki sahibi Anuwat, yavru kedinin sabahın erken saatlerinde nefes almakta zorlanmaya başladığını ve birkaç saat sonra nasıl öldüğünü açıkladı. Anuwat, "Bu dünyayı terk etti. Ne oldu bilmiyorum. Gece 1'de nefes almakta zorlanmaya başladı ve üzerine battaniyeyi örttüm. Saat 5.30'da battaniyeyi açtım ve artık nefes almıyordu. Vücudu iyi durumdaydı. 7 Temmuz'da doğdu ve 20 Temmuz'da öldü. Gerçekten çok savaştı ve çok sabırlıydı" ifadelerini kullandı.

4 gün yaşayabildi

Anuwat, yavru kedinin kısa ömrü boyunca birçok zorlukla karşılaştığını söyleyerek "Hiç böyle bir şey görmedim" diye devam etti. Mail Online'a göre, Anuwat kedinin doğum yaptığını gördükten sonra ikinci kediyi de dünyaya getirmek için mücadele ettiğini görmesi üzerine hastaneye götürdü. Burada veterinerler sezaryen ameliyatı yaptı ve ikiyüzlü yavru kediyi çıkarıldı. Ancak yavru kedi 4 gün yaşadı.