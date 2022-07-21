Dünya İki yüzlü kediden acı haber geldi
ASYA

İki yüzlü kediden acı haber geldi

Geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Kuzey Tayland'da, bir kedi iki yüzlü olarak dünyaya geldi. Tüm müdahalelere rağmen yavru kedi 4 hayatta kalabildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İki yüzlü kediden acı haber geldi
Tung Ngern ve Tung Tong

Tayland’da bir yavru kedi ikiyüzlü olarak dünyaya geldi ve dört gün boyunca hayatta kalmayı başardı. Kediye iki isim verildi. Tung Ngern ve Tung Tong. Kedinin 29 yaşındaki sahibi Anuwat, yavru kedinin sabahın erken saatlerinde nefes almakta zorlanmaya başladığını ve birkaç saat sonra nasıl öldüğünü açıkladı. Anuwat, "Bu dünyayı terk etti. Ne oldu bilmiyorum. Gece 1'de nefes almakta zorlanmaya başladı ve üzerine battaniyeyi örttüm. Saat 5.30'da battaniyeyi açtım ve artık nefes almıyordu. Vücudu iyi durumdaydı. 7 Temmuz'da doğdu ve 20 Temmuz'da öldü. Gerçekten çok savaştı ve çok sabırlıydı" ifadelerini kullandı.

4 gün yaşayabildi

  • Anuwat, yavru kedinin kısa ömrü boyunca birçok zorlukla karşılaştığını söyleyerek "Hiç böyle bir şey görmedim" diye devam etti. Mail Online'a göre, Anuwat kedinin doğum yaptığını gördükten sonra ikinci kediyi de dünyaya getirmek için mücadele ettiğini görmesi üzerine hastaneye götürdü. Burada veterinerler sezaryen ameliyatı yaptı ve ikiyüzlü yavru kediyi çıkarıldı. Ancak yavru kedi 4 gün yaşadı.

Erzincan'da yavru kediyi itfaiye kurtardı
OYNAT 00:42
Erzincan'da yavru kediyi itfaiye kurtardı
Erzincan'da bir cipin kapısına sıkışan yavru kedi, araç sahibi tarafından çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde kent merkezi Nermi Tombul Caddesi'nde meydana geldi. Caddede park halindeki cipe binmek üzere kapısını açan Erkan Tanrıverdi, kedi sesi duydu. Aracını arayan Tanrıverdi, yavru kedinin kapının menteşe kısmına sıkıştığını gördü. Araç sahibi ve çevredekiler bir süre uğraştıktan sonra kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin kurtardıkları kedi, bu kez cipin arka teker bölümüne kaçtı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardıkları kediye havanın sıcak olması nedeniyle yıkayarak su verdi. Görevliler, daha sonra kediyi bıraktı.
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