İkinci alçaklık: Kur'an ve bayrağa saldırdılar

Provokatör grup Kur’an-ı Kerim yakıp Türk bayrağına saldırdı.
Avrupa’da İslam ve Türk düşmanlığı bitmiyor. Danimarka’da Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde dün bir kez daha Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim’e saldırı yapıldı. Danimarka’daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Patrioterne Gar Live (Vatanseverler Canlı Yayında) isimli marjinal grup üyesi 5 kişi tarafından düzenlenen provokasyon, grubun Facebook hesabında canlı yayınlandı. Provokatörler, Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sav) ve İslam düşmanı pankart açarken, İslam’a hakaret içeren sloganlar attı ve Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı gerçekleştirdi.
Büyükelçi çağırıldı
Danimarka’da 24 Mart’ta da Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde yine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı yapılmıştı.
Dışişleri Bakanlığı, provokasyona izin verilmesini en güçlü şekilde lanetledi. Provokasyon sonrası Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Danimarka’da 24 Mart’ta kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı Bayrağımıza karşı gerçekleştirilen nefret suçunun içinde bulunduğumuz Ramazan ayında bugün (dün) tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz” denildi. Açıklamada bu hatada ısrarcı davranılmasının da not edildiği kaydedildi.