İkinci alçaklık: Kur'an ve bayrağa saldırdılar

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin skandal eylemi lanetledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Danimarka hükümetine tepki gösterilirken, "Sözkonusu aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Bakanlığımıza çağırdığımız Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir. Danimarka makamlarını, bu suçun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve bu tür provokasyonların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla etkin tedbirler almaya bir kez daha kuvvetle çağırıyoruz." denildi.