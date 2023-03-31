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AK Parti Sözcüsü Çelik: Sürecin takipçisi olacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Danimarka'da yaşanan çirkin saldırıyı kınadığını açıkladı. Çelik, ''Danimarka, Ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu. Kuranı Kerim’e ve Türk bayrağına yapılan saygısızlığın tekrarlanmasını lanetliyoruz'' ifadelerini kullandı.

22:46 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına çirkin bir saldırı gerçekleştirilmişti.

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına çirkin bir saldırı gerçekleştirilmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da yaşanan çirkin saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı lanetlediğini belirtti.


Çelik, ''Danimarka, Ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu. Kuranı Kerim’e ve Türk bayrağına yapılan saygısızlığın tekrarlanmasını lanetliyoruz. Açık bir nefret suçuna izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz.


Danimarka makamlarının nefret suçunun faillerine karşı harekete geçmesi çağrımızı tekrarlıyoruz... Sürecin takipçisi olacağız.'' ifadelerini kullandı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

#Ömer Çelik
#Danimarka
#saldırı
8 dakika önce
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