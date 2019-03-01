Dünya İkinci referandum tasarısı hazırlanıyor
AVRUPA

May Brexit'ten çıkış yolu arıyor

İkinci referandum tasarısı hazırlanıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşmasının meclisten onay alması için kinci bir referandum şartlı değişiklik tasarısı hazırladığı belirtildi. İngiliz milletvekili Kyle, "Zamanı gelince bu tasarının gereken desteği alacağına inanmak için çok sebep var" dedi.

Haber Merkezi IHA
May yeni taslak üzerinde çalışıyor.
May yeni taslak üzerinde çalışıyor.

İngiliz İşçi Partisi’nden iki milletvekilinin, halk oylamasına sunulması şartıyla Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşmasının meclisten onay alması için bir plan üzerinde çalıştığı belirtildi. Milletvekilleri Peter Kyle ve Phil Wilson’un, Başbakanın Brexit anlaşmasında ikinci bir referandumu öngören bir değişiklik teklifi yaptığı kaydedildi.

Kyle, Brexit anlaşması için verdikleri ikinci bir referandumu öngören değişiklik tasarısını, İşçi Partisi liderliği ve çok sayıda Muhafazakar Parti milletvekilinin destek vereceğinden emin olduğunu söyledi.

Bunun da tasarının başarılı olma ihtimalinin arttığını gösterdiğini belirten Kyle, "Zamanı gelince bu tasarının gereken desteği alacağına inanmak için çok sebep var" dedi.


İşçi Partisi’nin önde gelen isimlerinin, Kyle-Wilson değişiklik önergesinin Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşmasını desteklemesi anlamına geleceği için memnun olmadıkları belirtildi. Kyle, ortaya attığı teklife İşçi Partisi milletvekillerinden destek verici yorumlar geldiğini söyledi.

Milletvekilleri çekimser kalacaklar


Yeni değişiklik planına göre, halka ikinci bir referandum sözü verilene kadar milletvekilleri Brexit anlaşması konusunda çekimser kalacak. Referandum kararının alınması halinde İşçi Partisi, Theresa May’in Brexit anlaşmasının oylanmasında çekimser kalacak.
Kyle-Wilson değişiklik önerisinin, Başbakan Theresa May’in yeniden gözden geçirilen Brexit anlaşmasının 12 Mart’tan önce parlamentoda oylanmasının beklendiği kaydedildi.


Kyle, verdikleri değişiklik önergesinin işçi partisi Lideri Jeremy Corbyn’in istediği ikinci referandum maksadı ile tam uyum sağladığını söyledi.


Kyle, bu konuyu May’in kabinesinden bakanlarla ve çok sayıda milletvekili ile görüştüğünü söyledi.
İşçi Partisi’nin Maliye Bakanı McDonnell ise Jeremy Corbyn’in kendi Brexit görüşünü savunmakta ve genel seçim çağrısında ısrar edeceğini vurguladı.

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