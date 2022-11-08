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AVRUPA

İklim aktivisti lidere gözaltı

İngiltere merkezli çevreci sivil toplum örgütü Just Stop Oil’in kurucusu Roger Hallam önceki gece gözaltına alındı. The Sun gazetesinin haberine göre, 56 yaşındaki Hallam ve diğer iki aktivist, başkent Londra’yı çevreleyen M25 otoyolunda trafiği durma noktasına getirmek ve kamuoyunu rahatsız etmek için komplo kurmak iddiasıyla sorguya götürüldü.

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İklim aktivisti lidere gözaltı
İngiltere merkezli çevreci sivil toplum örgütü Just Stop Oil’in kurucusu Roger Hallam önceki gece gözaltına alındı.

İngiltere merkezli çevreci sivil toplum örgütü Just Stop Oil’in kurucusu Roger Hallam önceki gece gözaltına alındı. The Sun gazetesinin haberine göre, 56 yaşındaki Hallam ve diğer iki aktivist, başkent Londra’yı çevreleyen M25 otoyolunda trafiği durma noktasına getirmek ve kamuoyunu rahatsız etmek için komplo kurmak iddiasıyla sorguya götürüldü. Ekim ayı boyunca çok sayıda iklim eylemi düzenleyen grubun, yılbaşına kadar günlük eylem planı yaptığı belirtildi. Polisin, çevreci örgütlere mensup, kamu düzenini bozacak eylem hazırlığındaki çok daha fazla sayıda kişiyi gözaltına alabileceği ifade ediliyor.

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