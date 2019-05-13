İklim değişikliğine radikal müdahale

KARBON EMİSYONU HEDEFTE

Bilim insanları Dünya'nın atmosferine verilen hasarı onarabilmek için yeni yöntemlerin test edileceği bir araştırma merkezi kurmayı planlıyor. BBC'nin haberine göre merkezin kurulma gerekçesi olarak, gezegene verilmekte olan tehlikeli ve geri dönüşü olmayan zararların mevcut yöntemlerle durdurulamayacak olmasına dair endişeler gösteriliyor. Alanında bir ilk olan bu inisiyatif, karbon emisyonunda dramatik azalışlara yol açabilir.

ÜÇ YENİ YÖNTEM

Kutupları dondurmak için en fazla umut vadeden fikirlerden biri üstlerindeki bulutları daha parlak kılmak. Bu işlem bulutların güneş ışıklarını uzaya daha fazla geri yansıtmasını ve kutupların soğumasını sağlayacak. Gündemdeki bir diğer yöntem de atmosferdeki karbonu çekmek. Diğer fikirlerin arasında daha fazla karbondioksiti oksijene çevirebilmeleri için okyanusları daha fazla yeşillendirme fikri de var.