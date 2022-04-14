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Dünya İlham Aliyevden Dağlık Karabağ açıklaması Sorunu kendimiz çözdük
ASYA

İlham Aliyev'den Dağlık Karabağ açıklaması: Sorunu kendimiz çözdük

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Ermenistan 5 maddeyi kabul ettiğini açıkça belirtti. Böylece Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü kabul edilmiş oluyor ve Ermenistan, Azerbaycan üzerindeki toprak iddialarından vazgeçiyor demek” diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İlham Aliyevden Dağlık Karabağ açıklaması: Sorunu kendimiz çözdük
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2022 yılının ilk çeyreğinin sonuçlarıyla ilgili toplantı düzenledi. Konuşmasında 28 yıl boyunca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’nun Ermenistan-Azerbaycan sorununa yönelik sonuç alamamasına değinen Aliyev, “Hem uzmanlar hem de Azerbaycan kamuoyu, son tebliğde 'Dağlık Karabağ’ isminin olmadığını gördü ki bu çok doğal. Çünkü Azerbaycan buna karşı çıktı ve ’ihtilaf’ kelimesi de yok. Bu da çok doğal, çünkü ihtilaf yok. İhtilaf çözüldü. Biz bu ihtilafı kendimiz çözdük” dedi.

ERMENİSTAN KABUL ETTİ

Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmek için 5 maddeden oluşan bir teklifte bulunduğunu hatırlatan Aliyev, “Ermenistan 5 maddeyi kabul ettiğini açıkça belirtti. Böylece Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü kabul edilmiş oluyor ve Ermenistan, Azerbaycan üzerindeki toprak iddialarından vazgeçiyor demek” diye konuştu.

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