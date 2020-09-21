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Dünya İlk başörtülü devlet başkanının ülkesinde başörtüsü yasağı devam ediyor
ASYA

İlk başörtülü devlet başkanının ülkesinde başörtüsü yasağı devam ediyor

Singapur'un ilk kadın, dünyanın da ilk tesettürlü Devlet Başkanı Halime Yakup'un göreve gelerek tarihe geçtiği ülkede bazı işler ters gidiyor. Başörtüsü ile çalışmak isteyen Müslüman kadınlar çeşitli yasaklama ve engelle karşılaşıyor. Devlet daireleri ve özel sektörde bazı işverenler kadınların başörtüsü ile çalışmasına izin vermiyor. Çok kültürlü ve çok ırklı geçmişiyle gurur duyan Singapur, özgürlükler konusunda belirlediği tavırla sınıfta kalıyor.

Kübra Tokuş Yeni Şafak
Singapur'daki kadın hakları savunucuları, Müslüman kadınların seçme özgürlüğüne sahip olması gerektiğini vurguluyor.
Singapur'daki kadın hakları savunucuları, Müslüman kadınların seçme özgürlüğüne sahip olması gerektiğini vurguluyor.

11 Eylül 2017'de Singapur, devlet başkanını azınlıkta olan Müslümanlar arasından seçti. Halime Yakup dünyanın ilk başörtülü Devlet Başkanı olarak göreve başladı.

Hala görevde olan Yakup, Singapur'un ilk kadın, dünyanın da ilk tesettürlü Devlet Başkanı olarak tarihe geçti ancak ülkede bazı işler ters gidiyor.

Müslüman kadınlar Singapur'daki çoğu ortamda başörtüsünü rahatça takabiliyor olsalar da bazı meslek gruplarında başörtüsü yasağı sürdürülüyor.

Singapur'da devlet kurumlarında çalışan kadınlar, polis memurları başörtüsünü çıkarmak zorunda bırakılıyor. Özel sektördeki bazı işverenler de çalışanlarından başörtüsünü çıkartmalarını talep ediyor.

Müslümanlar ülkenin yüzde 15'ini oluşturuyor

4 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 15'ini oluşturan ve sayıları giderek artan Müslümanlara karşı uygulan bu yasakçı tavra karşı tepkiler büyüyor.

Söz konusu yasaklara karşı yapılan çağrılar sonrası Müslüman vatandaşlar, 50 bin imza toplayarak yasağın sona ermesini istedi.

Çok kültürlü ve çok ırklı geçmişiyle gurur duyan modern bir şehir devleti olan Singapur'da başörtüsü etrafındaki tartışma yeni değil.

2013 yılında ülkenin Müslümanlardan sorumlu yetkilisi Yakup İbrahim, başörtüsü takmanın üniforma gerektiren bazı meslekler için "çok sorunlu" olacağını ileri sürmüştü.

Sih başörtüsü yasağa takılmıyor

Singapur'daki kadın hakları savunucuları, Müslüman kadınların seçme özgürlüğüne sahip olması gerektiğini vurguluyor.

Beyond the Hijab sitesinin yazarlarından Filzah Sumartono, "Kadınlar, bir iş sahibi olmak veya dinlerini uygulamak arasında seçim yapmak zorunda kalmadan dinlerini özgürce yaşayabilmelidir" dedi.

Ülkede Sih erkekler tarafından kullanılan başörtüsü devlet dairelerinde herhangi bir yasağa maruz kalmıyor.

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