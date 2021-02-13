​İlk Çinli kadın haham

İsrail ile Çin arasında, ABD’nin tepkisine rağmen siyasi ve ekonomik ilişkiler gelişmeye devam ediyor. Şimdi bu ilişkilere sosyal ve dini boyutun da eklenmeye başladığı görülmekte. İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi “İlk Çin kökenli Amerikalı kadın haham” başlığıyla verilen haber, bu bağların kurulmaya başlandığını gösterdi. Çin-Yahudi kimliğine sahip bir ABD vatandaşı olan haham Jacqueline Mates-Muchin’e ilişkin haberde Yahudiler için kutsal sayılan Ağlama (Burak) Duvarı’nda Yahudi Çin vatandaşlarının çekilmiş bir fotoğrafına da yer verildi.

Haberde, Mates-Muchin’in hem Çin hem de Yahudi okullarında eğitim gördüğü vurgulandı. İki köklü geleneği temsil etmekten memnuniyet duyduğunu belirten haham Mates-Muchin, Asyalı-Yahudi adlı bir belgesel projesine verdiği röportajda kendisini her iki kimliğe de ait hissettiğini belirtti. İlk Çin-Amerikalı Yahudi haham, kendisi gibi farklı kültürlerle yetişen Yahudilerin hikayelerinin paylaşmasının önemli olduğunu vurgulaması da dikkat çekti. Yahudilerin 8. yüzyıldan itibaren İpek Yolu üzerinden Çin’e yerleştiği tarihi kayıtlarda geçiyor. Çin’de “Kaifeng Yahudileri” adı verilen küçük bir azınlığın bulunduğu biliniyor.

REKLAM