Dünya İlk Çinli kadınhaham
ASYA

​İlk Çinli kadın haham

İlk Çinli kadın haham

İsrail ile Çin arasındaki ilişkilere dini boyut da eklendi. İsrail medyasında ABD vatandaşı Jacqueline Mates-Muchin, “İlk Çin kökenli Amerikalı kadın haham” olarak tanıtıldı. Mates-Muchin, Asyalı-Yahudi adlı bir belgesel için verdiği röportajda, kendisini her iki kimliğe de ait hissettiğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jacqueline Mates-Muchin
Jacqueline Mates-Muchin

İsrail ile Çin arasında, ABD’nin tepkisine rağmen siyasi ve ekonomik ilişkiler gelişmeye devam ediyor. Şimdi bu ilişkilere sosyal ve dini boyutun da eklenmeye başladığı görülmekte. İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi “İlk Çin kökenli Amerikalı kadın haham” başlığıyla verilen haber, bu bağların kurulmaya başlandığını gösterdi. Çin-Yahudi kimliğine sahip bir ABD vatandaşı olan haham Jacqueline Mates-Muchin’e ilişkin haberde Yahudiler için kutsal sayılan Ağlama (Burak) Duvarı’nda Yahudi Çin vatandaşlarının çekilmiş bir fotoğrafına da yer verildi.

Haberde, Mates-Muchin’in hem Çin hem de Yahudi okullarında eğitim gördüğü vurgulandı. İki köklü geleneği temsil etmekten memnuniyet duyduğunu belirten haham Mates-Muchin, Asyalı-Yahudi adlı bir belgesel projesine verdiği röportajda kendisini her iki kimliğe de ait hissettiğini belirtti. İlk Çin-Amerikalı Yahudi haham, kendisi gibi farklı kültürlerle yetişen Yahudilerin hikayelerinin paylaşmasının önemli olduğunu vurgulaması da dikkat çekti. Yahudilerin 8. yüzyıldan itibaren İpek Yolu üzerinden Çin’e yerleştiği tarihi kayıtlarda geçiyor. Çin’de “Kaifeng Yahudileri” adı verilen küçük bir azınlığın bulunduğu biliniyor.

Çin'de BBC World News'ün yayın yapması yasaklandı
DÜNYA
Çin'de BBC World News'ün yayın yapması yasaklandı
Abone Ol Google News
Bir felaket olsa haz duyacaklar

Bir felaket olsa haz duyacaklar

Her hayırlı gelişme belli bir kesimin üzerine kabus gibi çöküyor.
Sanayi üretiminde 34 yılın rekoru

Sanayi üretiminde 34 yılın rekoru

​Ekonomide pandemi şokunu atlattık.
Garada PKKyaartık yer yok

Gara'da PKK'ya
artık yer yok

​Elliden fazla hedef imha edildi.
Nasıl astronot olunur?

Nasıl astronot olunur?

​Adaylarda aranan nitelikler belli oldu.
Şirketin paravan olduğunu itiraf etti

Şirketin paravan olduğunu itiraf etti

​Kanuna değil sözleşmeye uygunmuş.
Hepsinin<br>FETÖ kaydı var

Hepsinin
FETÖ kaydı var

​'Ülkem adına üzgünüm' diyenlerin FETÖ kaydı çıktı.

Ümraniye'de korku dolu anlar

Ümraniye'de korku dolu anlar

​Çatının kenarına kadar gelen çocuklar son anda kurtarıldı.
Gara'da ağır darbe

Gara'da ağır darbe

​Öldürülen terörist sayısı 37 oldu.
Türkiye 56 saat <br>dışarı çıkamayacak

Türkiye 56 saat
dışarı çıkamayacak

​Hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı.
Türkiye günlerce onu konuşmuştu

Türkiye günlerce onu konuşmuştu

​İkranur'un ölümüyle ilgili yeni gelişme: 7 kişi gözaltında.
Liselerde ders <br>saati belli oldu

Liselerde ders
saati belli oldu

​MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması.
Vaka ve ölü <br>sayısı stabil

Vaka ve ölü
sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı beklenen tabloyu açıkladı.
Koronavirüse davetiye

Koronavirüse davetiye

​Adım atacak yer kalmadı.

Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı.
Tarihin en büyük veri sızıntısı

Tarihin en büyük veri sızıntısı

3.2 milyar kullanıcının e-posta adresi ve şifreleri sızdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.