İlk ölüm haberini duyurdular: Ülkede salgın ilan edildi

Uganda'nın Mubende bölgesinde 24 yaşındaki bir adamın Ebola virüsü semptomlarının görülmesinin ardından hayatını kaybettiği açıklandı. Hastada yüksek ateş, ishal ve karın ağrıları görüldüğü, ebola virüsünün Sudan varyantı ile enfekte olduğu belirtildi. Şu anda bir sağlık kuruluşunda tedavi gören 8 şüpheli vaka daha olduğu aktarıldı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede “ebola salgını” ilan edildiği bildirildi.

"UGANDA, EBOLA İLE ETKİLİ MÜCADELEYE YABANCI DEĞİL"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti ise yaptığı açıklamada, “On yıldan sonra ilk kez Uganda'da ebola virüsü görülüyor. Etkili kontrol önlemlerini hızla uygulamaya çalışan ulusal sağlık yetkilileriyle bu salgının kaynağını araştırmak için yakın bir şekilde çalışıyoruz. Uganda, Ebola ile etkili mücadeleye yabancı değil, uzmanlığı sayesinde virüsü hızlı bir şekilde tespit etmek için harekete geçti” ifadelerini kullandı.

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Uganda’da en son 2012'de ebola virüsü görülmüş, 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Kanamalı ateşe yol açan ebola virüsü ilk olarak 1976'da Demokratik Kongo Cumhuriyetinde 1976 yılında görülmüştü.

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