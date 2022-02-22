Dünya İlk terk eden ABD oldu Ukraynadaki krizin ardından diplomatlar Polonyaya kaydırılıyor
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İlk terk eden ABD oldu: Ukrayna'daki krizin ardından diplomatlar Polonya'ya kaydırılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tanıma kararı aldığı Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine askeri birliklerin girmesi talimatını verdi. Gelişmenin ardından ABD, Ukrayna’daki tüm diplomatlarını geri çekme kararı aldı.

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Haber Merkezi Diğer
İlk terk eden ABD oldu: Ukraynadaki krizin ardından diplomatlar Polonyaya kaydırılıyor
ABD Başkanı Joe Biden (Fotoğraf: Arşiv)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanındığını duyurdu.

UKRAYNA'YI İLK TERK EDEN ABD OLDU

Tüm dünyanın tepkisini çeken kararı kınayan ABD, ilk iş olarak ülkedeki diplomatlarını Polonya'ya kaydırdı.

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi
OYNAT 01:24
Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi.

BIDEN HER FIRSATTA DESTEK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bağımsızlık yanlısı yönetimleri tanıma kararına ilişkin, ABD'nin Kiev yönetimine tam destek verdiğini dile getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, söz konusu kararı "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırı" olarak değerlendirmişti.

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