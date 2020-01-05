İlk tören Bağdat’ta

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile diğer 8 kişi için 3 günlük yas ilan etti.

ABD'nin düzenlediği SİHA saldırısıyla hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Şii milis gücü Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için Irak'ın başkenti Bağdat'ta cenaze töreni düzenlendi. Bağdat’ın merkezi Cadiriye’deki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, eski başbakanlardan Nuri Maliki, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve binlerce milis ve sivil katıldı. Siyah giyenlerden oluşan kalabalık, askeri araçlar eşliğinde yürüdü. Sık sık “Amerika’ya hayır” ve “İsrail’e hayır” ile “En büyük şeytan Amerika” sloganları atılan törende göstericiler İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Süleymani'nin posterlerini taşıdı.

KERMAN’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Tören sonrası cenazeler Şiiler için kutsal kabul edilen Kerbela kentine götürüldü. Mühendis'in cenazesi, daha sonra Necef'te toprağa verilecek. Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamaya göre, Süleymani'nin cenazesi ise daha sonra Irak'tan İran'a götürülecek ve burada da pazar günü Meşhed, pazartesi günü de Tahran'da yapılacak törenlerin ardından Salı günü memleketi Kerman'da defnedilecek.

MİSİLLEME YAPILACAK

Mecit Takht Ravançi

Tahran yönetiminin Irak, Suriye ve Lübnan başta olmak üzere Ortadoğu'daki askeri politikalarına yön veren isimlerin başında gelen Süleymani'nin ölümüyle ilgili İran'dan intikam yeminleri gelmeye de devam ediyor. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi, Süleymani'nin öldürülmesine karşılık, "çok sert bir şekilde intikam alacaklarını" söyledi. Amerikan NBC Ulusal Televizyonuna konuşan Ravançi, Süleymani'nin Irak hükümetinin daveti üzerine Bağdat’ta bulunduğunu belirterek, öldürülmesinin uluslararası hukuka aykırı bir eylem olduğunu vurguladı. Ravançi, “Bu, ABD tarafından yapılan bir saldırganlıktır, silahlı kuvvetlerimizin kıymetli bir generaline ne olduğuna kayıtsız kalamayız. Nerede, ne zaman, nasıl, bilmiyorum ama intikamımız çok sert olacak. Kesinlike bir misilleme yapılacak” ifadelerini kullandı.

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ABD SAVAŞI BAŞLATTI

Aynı gün CNN televizyonuna da mülakat veren Ravançi, "ABD ile İran arasında savaşa mı gidildiği" sorusuna ise şöyle cevap verdi: “Amerika, İran’a karşı sadece ekonomik savaş değil, bunun ötesinde, ülkesinde ve bölgede sevilen, İran ordusunun en üst düzeydeki bir generaline suikast düzenleyerek zaten savaşı başlattı. Bu olaya gözümüzü kapatamayız. İran, kendi seçimine göre hareket edecektir.”

YENİ KOMUTANDAN SERT MESAJ

İsmail Kaani

Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral İsmail Kaani de, ABD'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu. Kaani, "Herkese Orta Doğu’nun dört bir yanında ABD'lilerin cesetlerini görmek için sabırla beklemesini söylüyoruz" dedi. İran Devrim Muhafızları komutanlarından Gulam Ali Ebu Hamza ise, Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını ve İsrail'in başkenti Tel Aviv ile birlikte ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktasının İran'ın menzilinde olduğunu söyledi.

Parlamento ABD varlığını görüşecek

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi ABD’nin ülkedeki askeri varlığına son verilmesi kararının alınabileceğini duyurdu. Konseyden toplantının ardından yapılan açıklamada, Süleymani ve el-Mühendis’e karşı düzenlenen saldırının ülke egemenliğini ihlal ettiği belirtilerek kınandı. Söz konusu hava saldırısının ABD kuvvetlerinin Irak’ta bulunma şartlarının dışına çıkmak anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, pazar günü parlamentoda olağanüstü bir oturumda konunun ele alınacağı ve “ABD’nin ülkede askeri varlığına son veren bir karar alınabileceği” bildirildi. Öte yandan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin Askeri Sözcüsü Abdulkerim Halaf, yaptığı basın açıklamasında, hükümetin, ABD güçlerinin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar aldığını açıkladı. Halaf, Süleymani’yi Bağdat’a taşıyan uçaktaki mürettebatın da sorgulandığını duyurdu.

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Trump kararı nasıl aldı?

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’yi öldürme kararını aralık sonunda Irak’taki Amerikan askeri üssüne düzenlenen saldırıdan sonra aldığı ifade edildi. Bloomberg’in üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, danışmanlarına Kasım Süleymani’ye hava saldırısı düzenlenmesi için çalışma yapma talimatı verdi. Trump, bu operasyon için Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’i görevlendirdi. Bloomberg, Süleymani’yi vurma planlarının korumalı iletişim kanalları üzerinden istişare edildiğini ve bu nedenle Beyaz Saray’daki diğer yetkililerin Süleymani’ye hava saldırısı düzenleme planlarından haberdar olmadığının altını çizdi.

Haşdi Şabi’ye yeni saldırı

Fotoğraf: Arşiv

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in ABD suikastıyla öldürülmesinin yankıları sürerken, Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyindeki Taci bölgesinde dün sabah saatlerine Haşdi Şabi konvoyuna saldırı düzenlenmesi sonucu 6 kişinin öldüğü bildirildi. Irak Sumeriye televizyon kanalı, saldırının Haşdi Şabi komutanlarını hedef aldığını duyurdu ancak Şii milis gücü iddiaları yalanlayarak sağlık ekibinin hedef alındığını açıkladı. Saldırıyı kimin düzenlediğine yönelik resmi bir açıklama yapılmazken, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, saldırının ABD tarafından düzenlenmediğini bildirdi.

Beled Üssü ve elçiliğe roket yağdı

ABD Büyükelçiliği yakınına havan topuyla saldırı düzenlendi.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği yakınına havan topuyla saldırı düzenlendi. Yeşil Bölge yakınlarındaki Kadiriye bölgesine 2 havan topu düştüğü açıklanırken, saldırıda 5 sivilin yaralandığı bildiriliyor. Saldırı sonrası ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı da belirtildi. Yeşil Bölge’nin trafiğe açık olan kapıları güvenlik güçleri tarafından kapatıldı. Öte yandan Salahaddin şehrinde ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü’ne saldırı düzenlendi. Saldırıda üssün güney kapısı civarına 4 roket düştü.

Eğitimler ve operasyonlar askıya alındı

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Fotoğraf: Arşiv

Süleymani’nin Bağdat’ta öldürülmesi sonrası Irak’taki askeri eğitimler ve uluslararası operasyonlar da askıya alındı. Alman ordusu, Reuters’a yaptığı açıklamada ABD ve müttefiklerinin, İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından ‘yükselen tehdit’ nedeniyle Irak güçlerine verdiği askeri eğitimi askıya aldığını bildirdi. ABD’nin başını çektiği DEAŞ karşıtı koalisyonun da Irak’taki operasyonlarını güvenlik kaygıları nedeniyle kısmi olarak azaltacağı duyuruldu. Son olarak NATO da, Irak eğitim misyonunu askıya aldığını duyurdu.

Washington’dan liste hamlesi