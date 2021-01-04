Dünya İmamları fişleme dönemi
AVRUPA

İmamları fişleme dönemi

Fransa ile birlikte Avrupa’daki İslam düşmanlığının başını çeken Avusturya, cuma gününden itibaren imamları kayıt altına almaya ve fişlemeye başlamıştı. Avusturya’nın Avrupa İşleri Bakanı Karoline Edtstadler fişlemenin 27 AB ülkesinde uygulanması için çağrı yaptı. Edtstadler, “Güvenlik kuruluşları ne zaman, hangi camide vaaz verdiklerini bilmek zorunda” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avusturya’da aşırı sağ eğilimli Başbakan Sebastian Kurz’un iktidarı İslam karşıtı ve Müslümanları hedef alan politikalarını tüm Avrupa sathına yaymaya yönelik adımlar atmaya başladı. Kasım ayında ülkenin başkenti Viyana’da terör eylemini bahane eden Kurz yönetimi, geçen ay ülkede Müslümanları ve İslami kurumları hedef alan “Siyasal İslamı” yasadışı ilan eden bir yasa tasarısını, tepkilerin ardından revize ederek “dini saikli aşırılık” ifadesini getirmişti. Yasa tasarısıyla camileri kapatılması için yasal zemin oluşturulması hedefleniyor. Yine yasayla birlikte İslami kurumlarından yurt dışından yardım almasının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Fransa ile birlikte Avrupa’daki İslam karşıtı siyasetin başını çeken Avusturya hükümeti geçen Cuma günü yürürlüğe giren imamları kayıt altına alma (fişleme) politikasının tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde uygulanmasına yönelik skandal bir çağrıda bulundu. Çağrı, Avusturya’nın Avrupa İşleri Bakanı Karoline Edtstadler’den geldi.

Karoline Edtstadler

27 ÜLKEDE UYGULANSIN

Alman Die Welt gazetesinde cumartesi günü yayınlanan demecinde Avusturyalı Bakan Edtstadler, “Birçok imam, AB ülkelerinde hareket ediyor, bu yüzden güvenlik kuruluşları herhangi bir zamanda hangi camide vaaz verdiklerini bilmek zorunda” skandal ifadeleriyle imamların Avrupa çapında fişlenmesini teklif etti. Başbakan Kurz’un lideri olduğu Avusturya Halk Partisi’nin bir üyesi olan Edtstadler, camilere dış ülkelerden yardım sağlanmasına yönelik yasağın da AB üyesi 27 ülkede uygulanması talebinde de bulundu. Aşırı sağcı Avusturyalı Bakan, AB fonlarının da “İslamcı ya da anti-semit gruplara ya da yapılara gitmeyecek şekilde sıkı şekilde kontrol edilmesi gerektiğini” de sözleri arasında yer verdi. Avusturya’nın son dönemde Fransa’nın İslam’ı hedef alan siyasetine paralel adımlar attığı ve ülkedeki Müslümanlar üzerinde baskıyı artırdığı görülüyor. Fransa’da Emmanuel Macron yönetimi geçen yıl yürürlüğe soktuğu “Ayrılıkçılık karşıtı” adlı yasa ile camilerin ve İslami kuruluşların kapatılmasını da içeren sert önlemleri devreye almıştı.

Fransız faşizmi
DÜNYA
Fransız faşizmi

Yetmişten fazla belediyeden Macron’u hedef alan ortak bildiri: Faşizme sürükleniyoruz
DÜNYA
Yetmişten fazla belediyeden Macron’u hedef alan ortak bildiri: Faşizme sürükleniyoruz

Bu da İslamofobik çıktı
GÜNDEM
Bu da İslamofobik çıktı
Abone Ol Google News
İmamları fişleme dönemi

İmamları fişleme dönemi

​Avusturya'dan AB ülkelerine skandal teklif.
Suikastta Kozanlı izi

Suikastta Kozanlı izi

​2019 yılında iki kez aranmış.
Bu mücadeleyi kazanırız

Bu mücadeleyi kazanırız

​Adalet Bakanlığından kadına şiddete karşı sıfır tolerans.
2021 umut veriyor

2021 umut veriyor

​Reform adımlarına tam destek.
Hürmüz'de<br>BAE'ye tehdit

Hürmüz'de
BAE'ye tehdit

​İranlı komutan, BAE'nin egemenlik iddia ettiği stratejik adayı ziyaret etti.
Darbecilere 127 milyon liralık tazminat

Darbecilere 127 milyon liralık tazminat

​Hainler maddi hasarın bedelini ödeyecek.
Zula patladı

Zula patladı

​2020'de zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu.
Yeni lider Beşiktaş

Yeni lider Beşiktaş

​Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş Süper Lig'de liderliğe yükseldi.
Kirli kampanyaya <br>alet olmayın

Kirli kampanyaya
alet olmayın

Bakan ​Koca'dan SMA hastalarına yönelik kampanyaya dair açıklama.
Kırşehir'deki <br>vahşete 8 tutuklama

Kırşehir'deki
vahşete 8 tutuklama

​Genç çift toprağa gömülü halde bulunmuştu.
Uzun bir aradan sonra ilk

Uzun bir aradan sonra ilk

​Tedbirler sayıları hızla düşürmeye başladı.
Gülü seven<br>dikenine katlanır

Gülü seven
dikenine katlanır

Kıraathane sahibinin polislere cevabı pes dedirtti.
Kazanan Trabzonspor

Kazanan Trabzonspor

​Bordo-mavililer Karagümrük'ü 2-1 ile geçti.

Birer saat arayla meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması..
Asım'ın nesli: Out<br>Enes Batur'un nesli: In

Asım'ın nesli: Out
Enes Batur'un nesli: In

Çocuklar artık 'Vatan borcu namus borcudur' ile büyümüyor.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici’den 2020 – 2021 değerlendirmesi
Ekonomi

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici’den 2020 – 2021 değerlendirmesi

Geride bıraktığımız yılda, herkesin öngörülerinin çok ötesinde, sınırları zorlayan bir salgın süreci ile karşı karşıya kaldık. Fakat bu tür durumlarda önemli olan organize olma kabiliyetidir, biz bu açıdan oldukça yetkin bir insan kaynağına sahibiz. Her şeyden önce çalışanlarımızın ve müşterilerimiz sağlığını korumaya özen göstererek ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde işimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık.
Balık tutmak için seçtiği yer yüzünden başına gelmeyen kalmadı: Önce intihar ediyor sandılar sonra hırsız
Hayat

Balık tutmak için seçtiği yer yüzünden başına gelmeyen kalmadı: Önce intihar ediyor sandılar sonra hırsız

Antalya’da 30 metrelik falezlerin ucunda bir genci gören yabancı ve yerleşik turistler, kişinin intihara teşebbüs ettiğini düşünüp polise haber verdi. Balık tutmak için falezlere çıktığını belirten genç adam falezlerden yürüyerek indiği sahilde denize girmeye başlayınca, turistler derin bir oh çekti. Tekrar sahile gidip giyinmek isteyen genç adam, şaşırıp turistin eşyalarına yönelince turistle arasında kovalamaca yaşandı.
Karagümrük-Trabzonspor maçında tartışılan pozisyon
Spor

Karagümrük-Trabzonspor maçında tartışılan pozisyon

Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig maçında konuk ekibin Ekuban ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karagümrük kalecisi Viviano'nun yediği golden sonra itirazda bulunmadığı pozisyonda VAR hakemi Halil Umut Meler'in Ali Palabıyık'a, 'kalecinin görüş açısı kapanıyor' uyarısında bulunduğu ve bu uyarı sonrasında Palabıyık'ın pozisyonu tekrar izleyip golü iptal ettiği belirtildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.