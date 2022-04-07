İmran Han’ın kararı mahkemeden döndü

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Meclis Başkan Yardımcısının, Başbakan İmran Han hakkında güven oylamasının iptalini ve ardından Pakistan Meclisi'nin, Başbakan'ın tavsiyesi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesine yönelik kararı, beş yüksek yargıcın da oybirliğiyle 5-0'lık bir oylamayla iptal etti. Beş Yüksek Yargıç da, güven oylamasını engellenme ve Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin Meclisi feshetme kararının "anayasaya aykırı" olduğuna karar verdi.

MECLİS CUMARTESİ TOPLANACAK

Yüksek Mahkeme, Başbakan İmran Han hakkında güvensizlik oylamasının yapılacağı meclis oturumunun Cumartesi günü yerel saatle 10:30'da yeniden toplanmasına karar verdi. Mahkeme, Başbakan İmran Han'a yönelik güven oylaması önergesi sonuçlanmadan oturumun ertelenemeyeceğini söyledi. Mahkeme ayrıca hükümetin, herhangi bir milletvekilinin Meclis oturuma katılmasına müdahale edemeyeceğini belirtti. Yüksek Mahkeme Başkanı, yargıçların istişare ettikten sonra kararın 5-0 oy birliği ile açıklandığını söylerek, "Mevcut sorunlar çözüldü" dedi. Pakistan Müslüman Ligi-Navaz’ın (PML-N) Genel Başkanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Halk Partisi (PPP) Genel Başkanı Bilawal Butto Zerdari de dahil olmak üzere çok sayıda avukat, medya temsilcisi ve siyasi, karar öncesinde mahkemedeydi.

REKLAM

SİYASİ KRİZ ÇIKMIŞTI

Pakistan Yüksek Mahkeme Başyargıcı Umar Ata Bandial, Başbakan İmran Han hakkındaki güven oylaması önergesini reddeden Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Han Suri’nin 3 Nisan’da aldığı kararın hatalı olduğunu kaydetti. Pakistan Meclis Başkan Yardımcısı Suri, 3 Kasım Pazar günü Başbakan İmran Han hakkında yapılacak güven oylamasına saatler kala, kararın Anayasa’nın 5. Maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle oturumu iptal etmişti. İptal kararının hemen ardından Başbakan İmran Han’ın isteğiyle Cumhurbaşkanı Arif Alvi Pakistan Meclisi’ni feshettiğini açıklamıştı. Üst üste iki kararın ardından ülkede siyasi kriz baş göstermişti. Pakistan muhalefeti kararı, “Pakistan’ın anayasal tarihinde kara bir gün” sözleriyle sert bir şekilde eleştirmiş ve alınan kararı Yüksek Mahkemeye götürmüştü. Başbakan İmran Han, koalisyon ortağı Birleşik Halk Hareketi’nin (MQM-P) iktidardan desteğini çektiğini açıklamasıyla, Meclis’te azınlık konumuna düşmüştü. Yüksek Mahkeme’nin oy birliğiyle, Cumhurbaşkanı Alvi ve Meclis Başkan Yardımcısının kararlarının Anayasaya aykırı olduğunu belirtmesinin ardından, gözler Cumartesi günü Parkistan Meclisi’nde yapılacak güven oylamasına çevrildi.

REKLAM

DÜNYA Pakistan’da İmran Han kaosu