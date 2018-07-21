Dünya İnek yüzünden linç edildi
ASYA

İnek yüzünden linç edildi

Hindistan'ın Racastan eyaletinde inekleri yürüttükleri sırada saldırıya uğrayan 2 Müslüman erkekten birinin dövülerek öldürüldüğü açıklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Hindistan'da inek çaldığından şüphelenilen bir Müslüman'ın linç edildiği bildirildi.

Emniyet yetkilisi Mohan Singh, Racastan eyaletinde Alvar bölgesinde inekleri yürüttükleri sırada saldırıya uğrayan 2 Müslüman erkekten birinin dövülerek öldürüldüğünü açıkladı.

Singh, grubun saldırısına uğrayan diğer erkeğin kaçmayı başardığını, ineklerin Haryana eyaletindeki bir köye götürülmek istendiğini söyledi. Polisin ihbar üzerine olay yerine gelmesiyle saldırganların yaralı adamı ve inekleri arkalarında bırakarak kaçtığı belirtildi.

  • Bölgede geçen yıl da benzer bir saldırıda Müslüman bir erkeğin öldürüldüğü, 14 kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.

Hindistan'da yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri iddiasıyla özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret saldırısı düzenlendiği ifade ediliyor.

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