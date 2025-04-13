İngiliz bakan kendisini polise ihbar etti

İngiltere’de Demiryollarından Sorumlu Devlet Bakanı Peter Hendy, başkent Londra’da kentin ikonlarından olan eski bir çift katlı otobüsü sürdüğü sırada telefonunda mesaj yazdığının görülmesi üzerine kendisini polise ihbar etti. Hendy, otobüsü kullandığı sırada yaşanan olayla ilgili özür diledi.





The Guardian gazetesinin haberine göre, Bakan Hendy, geçen ay yaşanan ve “muhakeme hatası” olarak nitelendirdiği olayla ilgili özür dilerken, Hendy’i şikayet eden kişinin üç gün önce Hendy’nin yer aldığı otobüs turuna katılan bir yolcu olduğu belirtildi. Yolcu, 31 Mart’ta bakanı Londra Metropolitan Polisi’ne şikayet etti. Bakanın Demiryolu Ailesi isimli hayır kuruluşunu desteklemek üzere yapılan tur sırasında bir arkadaşıyla prostat kanseri test sonuçları ile ilgili iletişime geçtiği esnada telefonunu kullandığı anlaşıldı.





DOSYA DELİL YETERSİZLİĞİNDEN KAPATILMIŞTI

Hendy’nin sözcüsü, olaya ilişkin açıklamasında, geçen ay yaşanan olayı teyit ederek bakanın “muhakeme hatası dolayısıyla özür dilediğini ve polisle iletişime geçtiğini” söyledi. Metropolitan Polisi de dosyanın ilk önce delil yetersizliği sebebiyle kapatıldığını ancak bakanın yaptıklarını kabul etmesi sonrası dosyanın yeniden açıldığını açıkladı. Bakana direksiyon başında telefon kullandığı için para cezası verilmesi ve ehliyetine altı ceza puanı eklenmesi bekleniyor.



