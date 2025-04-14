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İngiliz bakan suçunu itiraf etti

İngiliz bakan suçunu itiraf etti

04:0014/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yolcunun 31 Mart'ta polise şikâyette bulunduğu, olayın ise dört gün önceki yardım turu sırasında yaşandığı aktarıldı.
Yolcunun 31 Mart'ta polise şikâyette bulunduğu, olayın ise dört gün önceki yardım turu sırasında yaşandığı aktarıldı.

İngiltere'de Demir Yolu Bakanı Handy, otobüs kullanırken telefonunu kullandığı için kendini polise ihbar ettiği belirtildi. İngiltere’de Demir Yolları'ndan Sorumlu Devlet Bakanı Peter Hendy, geçen ay çift katlı otobüsün direksiyonundayken bir yolcunun kendisini mesajlaşırken görmesi üzerine, bu davranışının 'yanlış bir karar' olduğunu kabul ederek kamuoyundan ve polisten özür dilediği kaydedildi. Yolcunun 31 Mart'ta polise şikâyette bulunduğu, olayın ise dört gün önceki yardım turu sırasında yaşandığı aktarıldı. Polis, ilk aşamada delil yetersizliği nedeniyle dosyanın kapatıldığını, ancak Hendy'nin telefon kullandığını itiraf etmesiyle soruşturmanın yeniden açıldığını doğruladı.


#İngiltere
#Demir Yolu Bakanı
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