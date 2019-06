İngiliz Bakanlar: Başbakanı Trump seçmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump yarın başlayacağı İngiltere ziyareti öncesi İngiliz Times gazetesine verdiği röportajda, İngiltere'nin AB'den çıkış (Brexit) sürecinde istediği anlaşmayı sağlayamazsa, anlaşmasız ayrılması gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Trump, "İstediğin anlaşmayı alamazsan, adil bir anlaşma yapamazsan, o zaman yürüyüp gidersin" dedi. Röportajında Brexit Partisi lideri Nigel Farage'ın müzakere sürecinde yer alması gerektiğini söyleyen Trump, süreci de eleştirdi. Trump, İngiltere'nin Brexit müzakere sürecinde tüm kozları AB'nin eline verdiğini savundu.

ABD Başkanı dün de İngiliz Sun gazetesine verdiği röportajda eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti'ye mükemmel bir lider olacağını düşündüğünü belirtmişti. Johnson, Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

Will Boris Johnson be our next Prime Minster by Presidential Appointment or certainly not because of Donald Trump's endorsement?#marr pic.twitter.com/8ZuiRtufLi

Öte yandan Trump'ın ziyaret öncesi İngiltere iç siyaseti ile ilgili yorumlarda bulunması 'diplomatik teamüllere aykırı' bulunarak eleştirildi.

Avam Kamarası'nın gündemini belirlemeden sorumlu bakan Mel Stride, Trump'ın fikirlerinin sadece kendisini bağladığını ve İngiltere'nin yeni başbakanının Trump tarafından seçilmeyeceğini söyledi.

Londra Belediye Başkanı han: Kırmızı halı sermeye gerek yok

Londra Belediye Başkanı Sadık Han ise, Trump'ı 'artan küresel tehdidin en korkunç örneklerinden biri' şeklinde tanımladı. Han, Observer'a verdiği röportajda, "Dünya çapında aşırı-sağ yükselişte, zor kazanılmış hak ve özgürlüklerimiz ile 70 yıldan uzun bir süredir liberal, demokratik toplumlarımızı tanımlayan değerlerimizi tehdit ediyor" dedi.

REKLAM

Han, "ABD ile iyi ilişkilerimiz olmalı ama Trump'ın önüne kırmızı halı sermemiz gerektiğini düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Trump'ın yarın İngiltere'ye yapacağı ziyarete Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Charles, Prens William, Düşes Kate ve Prens Harry'nin katılması bekleniyor. Harry'nin Sussex Düşesi ünvanını alan ABD'li eşi Meghan'ı Markle'ın ise kraliyet protokolüne katılmayacağı açıklandı.

Bu kadar edepsiz olduğunu bilmiyordum

Trump, The Sun'la röportajında Markle'la ilgili sorulara da yanıt vermişti. Markle'ın 2016'daki başkanlık seçimi öncesinde katıldığı bir televizyon programında "Trump seçilirse Kanada'ya taşınırım" demesi hatırlatılan Trump şu ifadeleri kullanmıştı: "Bunu bilmiyordum. Ne diyebilirim ki? Bu kadar edepsiz olduğunu bilmiyordum."

Markle'ın kraliyet ailesinde yine de başarılı olacağına inandığını söyleyen Trump "Bu çok güzel. Eminim mükemmel bir iş çıkaracak" diye konuştu.

DÜNYA İngiliz iş dünyasından Brexit uyarısı: En iyi yol anlaşmalı ayrılık

DÜNYA Avrupa düzeni çöktü