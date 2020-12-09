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Dünya İngiliz CEO şirketinin 1 milyarlık hissesini çalışanlara dağıttı Pek çok hayatı değiştirdik
AVRUPA

İngiliz CEO şirketinin 1 milyarlık hissesini çalışanlara dağıttı: Pek çok hayatı değiştirdik

İngiliz CEO Matt Molding şirketin 1 milyar sterlin değerindeki hisselerini şirkette çalışan 74 personele hediye etti. Şirket hisselerinin değeri toplamda 1 milyar sterlini bulurken, hediye hisse alan personel arasında şoför, depo işletmecisi ve sekreter bulunuyor.

Haber Merkezi DHA
Matt Molding
Matt Molding

İngiltere’nin teknoloji firması The Hut Group'un CEO'su Matt Molding, şirketin 1 milyar sterlin değerindeki hisselerini şirkette çalışan 74 personele hediye etti.

74 PERSONELE HEDİYE
İngiltere’de teknoloji firması The Hut Group'un kurucusu Matt Molding, 1 milyar değerindeki şirket hisselerini 74 personele hediye etti. Şirket hisselerinin değeri toplamda 1 milyar sterlini bulurken, hediye hisse alan personel arasında şoför, depo işletmecisi ve sekreter bulunuyor.

PEK ÇOK HAYATI DEĞİŞTİRDİK

Konuyla ilgili medyaya açıklamalarda bulunan Matt Molding, "İngiltere şirket tarihinde diğer bütün şirketlerden daha fazla milyoner oluşturduk. Hisseler yüzde 100 oranında hediye, kimse bir şey ödemek zorunda kalmadı. Pek çok hayatı gerçekten değiştirdik" dedi. Molding'in şirkette hali hazırda 1,6 milyar sterlin değerinde yüzde 25 oranında hissesi bulunuyor.

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