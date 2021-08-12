​İngiliz diplomat Rus casusu çıktı

Rusya'da 16 kişiyi taşıyan helikopter göle düştü: 8 ölü

Rusya'nın Kamçatka yarımadasında 16 kişiyi taşıyan Mİ-8 tipi helikopterin göle düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın uzakdoğusundaki Kamçatka yarımadasında 3'ü mürettebat, 13'ü turist olmak üzere toplam 16 kişiyi taşıyan Mİ-8 tipi helikopter turistik bir gezi kapsamında Kronotsky doğa rezervinden geçerken Kuril Gölü'ne düştü. Vityaz-Aero şirketine ait helikopterin, Petropavlovsk-Kamchatsky kenti yakınlarındaki bir yanardağ olan Khodutka'ya doğru hareket ederken irtifa kaybetmesi sonucu düştüğü belirtilirken, olayda 8 kişinin 125 metre derinliğe gömülen helikopterin içinden çıkamadığı için hayatını kaybettiği bildirildi. Yolcular arasında bir de çocuk bulunduğu öğrenildi.



