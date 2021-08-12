Dünya İngiliz diplomat Rus casusu çıktı
AVRUPA

İngiliz diplomat Rus casusu çıktı

Almanya’nın başkenti Berlin’de soğuk savaş günleri yeniden yaşandı. İngiltere Büyükelçiliği’nde çalışan İngiliz diplomat David S. para karşılığında Rus istihbaratına belge sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İngiliz diplomat Rus casusu çıktı
Fotoğraf: Arşiv

Almanya’nın başkenti Berlin’deki İngiltere Büyükelçiliği’nde çalışan bir İngiliz diplomat, para karşılığında Rus istihbaratına belge sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Alman savcılığından yapılan açıklamaya göre, 57 yaşındaki David S. isimli İngiliz vatandaşının “yabancı bir gizli servis için” çalıştığı, belge ve bilgi sızdırdığı tespit edildi. Olayın ortaya çıkmasından sonra David S.’nin Potsdam’da gözaltına alındığı belirtildi.

  • Savcılık, David S.’nin Kasım 2020’den beri en az bir kez Rus istihbarat servisinin temsilcisine bilgi sızdırdığını ve bunun karşılığında ödeme aldığını doğruladıklarını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililer, konunun ciddiye alındığını belirterek, Alman topraklarında müttefik devletler aleyhine casusluk yapmanın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bakanlık, Alman savcıların soruşturmalarını yakından izleyeceğini vurguladı.
Abone Ol Google News
Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta
hangi filmler var?

​İşte yarın vizyona girecek 9 yeni film.
Endişeli bekleyişte mutlu son

Endişeli bekleyişte mutlu son

​24 saat sonra kavuştu gözyaşlarını tutamadı.
Devlet tüm imkanlarıyla seferber

'Devlet tüm imkanlarıyla seferber'

​Erdoğan sel bölgesindeki vali ve kaymakamlarla görüştü.

​span>Ankara Emniyeti'nden Altındağ'daki olayla ilgili açıklama/span>

​Naim Süleymanoğlu'nun İsmi Kestel'de ölümsüzleşti

85 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan yandı.

​Yaklaşık 6,5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiriyor.

​Yüz yüze eğitimde büyük tehlike.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.