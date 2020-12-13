İngiliz donanması devrede: Manş Denizi’nde Brexit krizi

İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında anlaşmasız Brexit ihtimalinin güçlenmesi Manş Denizi’ndeki gerilimi artırdı. Reuters’in haberine göre Manş Denizi’nde özellikle balıkçılık alanında İngiltere ile Fransa arasında anlaşmazlığın 1 Ocak itibariyle sürtüşmeye dönüşmesi ihtimalini göz önünde bulunduran Londra donanmaya hazır ol direktifi verdi.
- İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un, direktifi doğrultusunda İngiliz donamasına ait 4 devriye gemisi, İngiliz balıkçılara eşlik edecek. Gemiler, İngiliz mühasır ekonomik bölgesine (MEB) girecek her türlü AB çıkışlı balıkçı gemilerini durdurma, kontrol etme ve el koyma yetkisine sahip olacak. Guardian gazetesi de 4 gemiden ikisinin operasyon durumundayken iksinin de olası müdahale için hazır tutulacağını belirtti.
Anlaşmasız brexit durumunda İngiliz ve Fransız balıkçı gemileri arasında sürtüşmenin yaşanmasından enidşe duyuluyor. Fransa’nın bu durumu engellemek adına ülke balıkçılarına tazminat dahil çeşitli destek araçlarının sağlanacağı açıklandı. İngiltere ve Fransa, Manş Denizi’nde son dönemde artan düzensiz göçmen meselesi nedeniyle de karşı karşıya geliyorlar.