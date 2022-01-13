Dünya İngiliz düşünce kuruluşu IFS dar gelirliler hakkındaki tabloyu gözler önüne serdi Sosyal yardımlar yetersiz
AVRUPA

İngiliz düşünce kuruluşu IFS dar gelirliler hakkındaki tabloyu gözler önüne serdi: Sosyal yardımlar yetersiz

İngiliz düşünce kuruluşu Mali Çalışmalar Enstitüsü, ülkede dar gelirlilerin artan hayat pahalılığı karşısında desteklenebilmesi için İngiliz hükümetinin bu yıl için planlanan sosyal yardım bütçesini yaklaşık 2 katına çıkarması gerektiğini belirtti. Merkezi Londra'da IFS'den yapılan açıklamada, İngiliz hükümetinin bu yıl için sosyal yardımları yüzde 3,1 seviyesinde artırmayı planladığı, bunun dar gelirli nüfusun artan fiyatlar karşısında korunması için yetersiz kalacağı kaydedildi.

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Haber Merkezi AA
İngiliz düşünce kuruluşu IFS dar gelirliler hakkındaki tabloyu gözler önüne serdi: Sosyal yardımlar yetersiz
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Merkezi Londra'da IFS'den yapılan açıklamada, artan hayat pahalılığı nedeniyle İngiliz hükümetinin bu yıl için sosyal yardım bütçesini yüzde 6,1 artırarak sisteme ek 3 milyar sterlin daha aktarması gerektiği belirtildi.

İngiliz hükümeti, sosyal yardımları bu yılın nisan ayında yüzde 3,1 artırmayı planlarken, söz konusu dönemde İngiltere Merkez Bankası, ülkede enflasyonun yaklaşık yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

İngiltere'de enflasyon son 10 yılın zirvesinde

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, Ekim ayında son 10 yılın en yüksek enflasyon oranı artışının yüzde 4,2'yle zirveyi gördüğünü açıkladı. Uzmanlar, fiyatlardaki en yüksek artışın elektrik, gaz, akaryakıt gibi enerji kaynaklarında görüldüğünü ifade etti.

ONS, ayrıca konut ve ev hizmetlerindeki maliyetlerin 1 yılda yüzde 1.9 arttığını kaydederek ülkede enflasyon oranını yükselten diğer sektörlerin ise, eğitim, konaklama, mobilya, ev eşyaları ve restorancılık hizmetleri olduğunu belirtti.

Enflasyon faturaları 4 kat arttırdı

İngiltere’de enflasyon ve yaşam koşullarının daha da kötü olmasından şikayetçi olan vatandaş, aylık faturalarının bir önceki yıla göre neredeyse 4 kat arttığını söyledi. Alex adlı vatandaş, enflasyon artışının günlük hayata da yansıdığını görmeye başladığını kaydederek en büyük önemli artışın elektrik faturasında yaşandığını ve bu artışları da aylık ödemelerinde gördüğünü söyledi. Alex “Aydan aya ödemelerim neredeyse yaklaşık yüzde 400 arttı. Elektrik faturası için her ay 50 sterlin öderken şimdi 200 sterlin ödüyorum” açıklamasında bulundu.

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