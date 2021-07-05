Dünya İngiliz Economist dergisi Türkiye Reis sınıfı denizaltılarıyla Egede Yunanistana karşı üstün
AVRUPA

İngiliz Economist dergisi: Türkiye Reis sınıfı denizaltılarıyla Ege’de Yunanistan'a karşı üstün

Londra merkezli Economist dergisi, Türkiye'nin Reis Sınıfı denizaltılarıyla Yunanistan'a karşı Ege Denizi'nde üstünlük sağladığını yazdı. Dergide, Piri Reis denizaltısının suya indirilmesine ilişkin "Yunanistan için baş ağrısı" yorumu yapıldı. Denizaltının sessiz seyir özelliğine "Bu Yunan-Türk geriliminin yaşandığı sığ sular için mükemmeldir" denilerek övgüde bulunuldu.

Haber Merkezi Diğer
İngiliz Economist dergisi: Türkiye Reis sınıfı denizaltılarıyla Ege’de Yunanistana karşı üstün
Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin ilk gemisi olma özelliğini taşıyan Piri Reis’in havuza çekme töreni, Gölcük’teki Tersane Komutanlığı’nda gerçekleştirildi.

İngiltere'de haftalık olarak yayımlanan Economist dergisi, Türkiye'nin Reis Sınıfı denizaltılarına ilişkin bir makale yayımladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Türkiye'nin bu sınıftaki denizaltılarıyla Ege'de Yunanistan'a üstünlük elde ettiği ifade edildi.

"Türkiye için zafer Yunanistan için baş ağrısı"

Piri Reis denizaltısının suya indirilmesi için "Türkiye donanması için bir zafer ve Yunanistan için bir baş ağrısı" yorumu yapıldı.

Yazıda, Kiel Güvenlik Politikası Enstitüsü'nden Johannes Peters'in görüşlerine de yer verildi.

Neredeyse 'sıfır gürültü emisyonu' ile çalışıyor

Peters, denizaltı için "Klasik dizel elektrik denizaltılar 2-3 gün suyun altında kalabilirken bu AIP denizaltı için bu süre 3 hafta" dedi.

Piri Reis'in neredeyse 'sıfır gürültü emisyonu' ile çalıştığını belirten Peters, "Bu Yunan-Türk geriliminin yaşandığı sığ sular için mükemmeldir" ifadelerini kullandı.

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