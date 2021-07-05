İngiliz Economist dergisi: Türkiye Reis sınıfı denizaltılarıyla Ege’de Yunanistan'a karşı üstün

İngiltere'de haftalık olarak yayımlanan Economist dergisi, Türkiye'nin Reis Sınıfı denizaltılarına ilişkin bir makale yayımladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Türkiye'nin bu sınıftaki denizaltılarıyla Ege'de Yunanistan'a üstünlük elde ettiği ifade edildi.

"Türkiye için zafer Yunanistan için baş ağrısı"

Piri Reis denizaltısının suya indirilmesi için "Türkiye donanması için bir zafer ve Yunanistan için bir baş ağrısı" yorumu yapıldı.

Yazıda, Kiel Güvenlik Politikası Enstitüsü'nden Johannes Peters'in görüşlerine de yer verildi.

Neredeyse 'sıfır gürültü emisyonu' ile çalışıyor

Peters, denizaltı için "Klasik dizel elektrik denizaltılar 2-3 gün suyun altında kalabilirken bu AIP denizaltı için bu süre 3 hafta" dedi.

Piri Reis'in neredeyse 'sıfır gürültü emisyonu' ile çalıştığını belirten Peters, "Bu Yunan-Türk geriliminin yaşandığı sığ sular için mükemmeldir" ifadelerini kullandı.

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