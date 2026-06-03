İngiliz Kraliyet Donanmasına ait helikopter düştü: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İngiltere Kraliyet Donanmasından yapılan açıklamada, bir helikopterin ülkenin güneybatısındaki Devon kontluğunda araziye düştüğü ifade edildi. Bölgeye polis ve acil servis ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, daha fazla detay verilmedi.