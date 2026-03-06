Hindistan'da savaş uçağı düştü

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde kalkıştan bir süre sonra kaybolan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Hindistan Hava Kuvvetlerinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Su-30MKI" tipi savaş uçağının, eyaletin Jorhat kentinden havalandığı belirtildi.
Uçakla son temasın yerel saatle 19.42'de kurulduğu aktarılan açıklamada, planlanan varış saatini geçen uçağın radardan çıktığı ifade edildi.
Açıklamada, uçağın Jorhat kentinin yaklaşık 60 kilometre uzağında düştüğü bilgisi paylaşıldı.
Uçağı bulmak için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.