Cezayir'de askeri nakliye uçağı düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Cezayir Savunma Bakanlığı
Cezayir Savunma Bakanlığı, Bufarik Hava Üssü'nden havalanan BE 1900’ tipi küçük bir askeri nakliye uçağının, kalkıştan hemen sonra düştüğünü açıkladı. 6 kişilik mürettebattan 2'si hayatını kaybetti.
Cezayir'de bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Cezayir Savunma Bakanlığı, ‘BE 1900’ tipi küçük bir askeri nakliye uçağının, başkent Cezayir'in güneyindeki Birinci Askeri Bölge'deki Bufarik Hava Üssü'nden kalkışından hemen sonra düştüğünü açıkladı. Uçaktaki 6 kişilik mürettebattan 2'sinin yaşamını yitirdiği, 4'ünün de yaralandığı belirtildi.
#Uçak
#Askeri Uçak
#Ölü