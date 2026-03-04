Belçika İran'a karşı ABD ve İsrail'e askeri destek vermeyeceğini açıkladı

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Temsilciler Meclisinin Savunma Komisyonu ile ABD-İsrail'in İran saldırısını görüşmek üzere toplandı. Bakan Francken, gerçekleştirilen saldırıların "uluslararası hukuka aykırı" olduğunu belirterek ABD ve İsrail'e askeri destek vermeyeceklerini ifade etti.
Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, federal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin Savunma Komisyonu, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaları görüşmek üzere toplandı.
Francken, Avrupa Birliği (AB) üyesi olarak talep gelmesi halinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) de yardım etmekle yükümlü olacaklarını ifade etti.