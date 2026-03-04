İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı tam kontrolümüz altında

İran’dan dünyanın petrol ve doğal gaz sevkiyatının önemli bir bölümünün yapıldığı Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan açıklamada, boğazın kontrolünün Tahran yönetiminin elinde olduğunu vurgulanarak, "Şu anda Hürmüz Boğazı, İran İslam Cumhuriyeti Donanması’nın tam kontrolü altındadır" ifadelerine yer verildi. Boğazdan geçmeye çalışacak gemilerin, füze veya insansız hava aracı kaynaklı hasarlar da dahil olmak üzere risklerle karşılaşabileceği konusunda uyardı.