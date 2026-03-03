Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması: Sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz

"Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz. Tüm bu gelişmeler, uluslararası deniz kurallarının temel ilkelerinden olan seyrüsefer serbestisinin korunmasının hayati önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Denizcilerimizin güvenliği ve ticaret filomuzun korunması için gerekli tüm diplomatik ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz"