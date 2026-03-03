Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması: Sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarında yaşanan gelişmelerin anbean takip edildiğini açıkladı. Bölgede Türk bayraklı gemi bulunmadığını belirten Uraloğlu, sahibi Türk olan 16 geminin ise yakından izlendiğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran - İsrail arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı’nı kilitlemesi üzerine Türk gemileri için "Seviye 3" alarm durumunun sürdüğünü açıkladı.
Uraloğlu, NSosyal hesabından, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin paylaşım yaptı.
Gemilere, seyir duyurularını yakından takip etmelerini ve ihtiyaç halinde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile ivedilikle temas kurmalarını bildirdiklerini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti: