Hürmüz Boğazı’nın Kritik Önemi Nedir?

Hürmüz Boğazı, coğrafi olarak Umman ile İran arasında yer alan, en dar noktası yalnızca 33 kilometre olan stratejik bir su yoludur. Onu "vazgeçilmez" kılan özellikler şunlardır:





1) Petrolün Çıkış Kapısı: Dünyada deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık %30'u (günlük ~20 milyon varil) bu boğazdan geçer. Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE, Irak ve İran’ın petrol ihracatı bu rotaya göbekten bağlıdır.





2) LNG Bağımlılığı: Özellikle Katar’ın dünyaya ihraç ettiği sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) neredeyse tamamı buradan geçer. Boğazın kapalı kalması, Avrupa ve Asya için ısınma ve elektrik krizine eş değerdir.





3) Alternatifsizlik: Kuveyt, Katar ve Bahreyn gibi ülkeler için açık denize açılan başka bir güvenli rota bulunmuyor. Bu da boğazı jeopolitik bir "boğma noktası" haline getiriyor.