ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar sonrası Tahran’ın en güçlü kozu olan Hürmüz Boğazı fiilen trafiğe kapandı. Dünya petrol arzının üçte birinin geçtiği bu dar geçitte 700’den fazla tanker bekleyişe geçerken, küresel piyasalar son on yılın en büyük enerji şokuyla karşı karşıya.
Hürmüz Boğazı Neden Kapatıldı? (2 Mart 2026 Son Durum)
Bugün itibarıyla bölgeden gelen raporlar, Hürmüz Boğazı’nın artık güvenli bir geçiş rotası olmaktan çıktığını doğruluyor. Kapatılma sürecini tetikleyen ana gelişmeler şunlar:
28 Şubat 2026’da ABD ve İsrail’in İran’daki nükleer tesislere ve askeri noktalara yönelik başlattığı hava saldırıları, Tahran yönetiminin "saldırıya uğraması durumunda boğazı kapatma" tehdidini hayata geçirmesine neden oldu.
İran Devrim Muhafızları’nın telsiz kanalları üzerinden "hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceğini" duyurması ve bölgedeki elektronik sinyal bozucu (jamming) faaliyetleri, deniz trafiğini felç etti.
İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO) risk seviyesini en üste çıkarırken, dev konteyner şirketleri ve petrol devleri gemilerine "rota değiştirme" veya "bekleme" talimatı verdi. Bugün itibarıyla boğazın her iki yakasında 700'den fazla tanker demirlemiş durumda.
Gerçek zamanlı veri analitik şirketi Kpler'in analizine göre, 27 Şubat'ta Hürmüz Boğazı'ndan 21 milyon varil ham petrol ve petrol ürünleri taşıyan 15 tanker geçti. Geçişler 28 Şubat'ta 18 gemiyle 21,6 milyon varile yükseldi.
Hürmüz Boğazı’nın Kritik Önemi Nedir?
Hürmüz Boğazı, coğrafi olarak Umman ile İran arasında yer alan, en dar noktası yalnızca 33 kilometre olan stratejik bir su yoludur. Onu "vazgeçilmez" kılan özellikler şunlardır:
1) Petrolün Çıkış Kapısı: Dünyada deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık %30'u (günlük ~20 milyon varil) bu boğazdan geçer. Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE, Irak ve İran’ın petrol ihracatı bu rotaya göbekten bağlıdır.
2) LNG Bağımlılığı: Özellikle Katar’ın dünyaya ihraç ettiği sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) neredeyse tamamı buradan geçer. Boğazın kapalı kalması, Avrupa ve Asya için ısınma ve elektrik krizine eş değerdir.
3) Alternatifsizlik: Kuveyt, Katar ve Bahreyn gibi ülkeler için açık denize açılan başka bir güvenli rota bulunmuyor. Bu da boğazı jeopolitik bir "boğma noktası" haline getiriyor.
Ekonomik ve Siyasi Yansımalar
2 Mart 2026 sabahı itibarıyla piyasalar "fırtına öncesi sessizliği" bozmaya başladı:
Petrol Fiyatları: Cuma günü 67 dolar seviyesinde olan Brent petrol varil fiyatının, krizin uzaması durumunda hızla 100 doların üzerine çıkması bekleniyor.
Tedarik Zinciri: Sadece enerji değil, Çin’den Avrupa’ya giden tüketim malları da bu gerginlikten etkilenerek navlun fiyatlarını yukarı çekiyor.
Türkiye’nin Konumu: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bölgedeki Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardı. Türkiye, enerji arz güvenliği açısından bölgedeki diplomatik temaslarını yoğunlaştırmış durumda.