Sanchez'den Trump'a: Rus ruleti oynama

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İran'a yönelik saldırılarda iki askeri üssünü kullandırmadığı gerekçesiyle kendilerini ticareti kesmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a "Savaşa hayır" cevabını verdi.
Sanchez, ABD Başkanı Trump ile ilgili direkt hiçbir atıfta bulunmayarak "İspanya'nın pozisyonu açıktır. Ukrayna ve Gazze'dekiyle aynıdır. Dünyadaki sorunlar sadece bomba atarak çözülemez. Geçmişteki hatalar tekrarlanmamalı. Bizim pozisyonumuzun özeti, savaşa hayır" ifadelerini kullandı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası dünyanın nereye gittiğini kimsenin tahmin edemediğini kaydeden Sanchez, "saldırıyı yapanların bile ne istediklerini bilmediklerini" söyledi. "Tarihten ders almalıyız. Milyonlarca kişinin hayatıyla Rus ruleti oynamamalıyız" diyen Sanchez, ancak çözümün diplomasi ve politikada aranması gerektiğini vurguladı.
BERLİN VE BRÜKSEL'DEN DE DESTEK YOK
Diğer taraftan Almanya ve Belçika, İran'a yönelik savaşa katılmayacaklarını açıkladı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek "Almanya bu savaşın tarafı değil. Alman Silahlı Kuvvetleri bu savaşa katılmayacak" dedi. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkesinin savaşa katılması durumuna ilişkin "Bunu yapmayacağız" diye konuştu.