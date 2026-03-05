Sanchez'den Trump'a: Rus ruleti oynama

Sanchez, ABD Başkanı Trump ile ilgili direkt hiçbir atıfta bulunmayarak "İspanya'nın pozisyonu açıktır. Ukrayna ve Gazze'dekiyle aynıdır. Dünyadaki sorunlar sadece bomba atarak çözülemez. Geçmişteki hatalar tekrarlanmamalı. Bizim pozisyonumuzun özeti, savaşa hayır" ifadelerini kullandı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası dünyanın nereye gittiğini kimsenin tahmin edemediğini kaydeden Sanchez, "saldırıyı yapanların bile ne istediklerini bilmediklerini" söyledi. "Tarihten ders almalıyız. Milyonlarca kişinin hayatıyla Rus ruleti oynamamalıyız" diyen Sanchez, ancak çözümün diplomasi ve politikada aranması gerektiğini vurguladı.