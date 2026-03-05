Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Sanchez'den Trump'a: Rus ruleti oynama

Sanchez'den Trump'a: Rus ruleti oynama

04:005/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Donald Trump, Pedro Sanchez
Donald Trump, Pedro Sanchez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İran'a yönelik saldırılarda iki askeri üssünü kullandırmadığı gerekçesiyle kendilerini ticareti kesmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a "Savaşa hayır" cevabını verdi.

Sanchez, ABD Başkanı Trump ile ilgili direkt hiçbir atıfta bulunmayarak "İspanya'nın pozisyonu açıktır. Ukrayna ve Gazze'dekiyle aynıdır. Dünyadaki sorunlar sadece bomba atarak çözülemez. Geçmişteki hatalar tekrarlanmamalı. Bizim pozisyonumuzun özeti, savaşa hayır" ifadelerini kullandı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası dünyanın nereye gittiğini kimsenin tahmin edemediğini kaydeden Sanchez, "saldırıyı yapanların bile ne istediklerini bilmediklerini" söyledi. "Tarihten ders almalıyız. Milyonlarca kişinin hayatıyla Rus ruleti oynamamalıyız" diyen Sanchez, ancak çözümün diplomasi ve politikada aranması gerektiğini vurguladı.

BERLİN VE BRÜKSEL'DEN DE DESTEK YOK

Diğer taraftan Almanya ve Belçika, İran'a yönelik savaşa katılmayacaklarını açıkladı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek "Almanya bu savaşın tarafı değil. Alman Silahlı Kuvvetleri bu savaşa katılmayacak" dedi. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkesinin savaşa katılması durumuna ilişkin "Bunu yapmayacağız" diye konuştu.



#İspanya
#Almanya
#Belçika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cemre düşme tarihleri 2026: Üçüncü cemre ne zaman toprağa düşecek?